Sistema nobo digitalisa pa nominacion di atletanan pa PED 2018

Manera ta conoci caba tur aña ta tuma lugar Premio Excelencia den Deporte caminda ta duna reconocemento na e atletanan cu a destaca den nan deporte e aña anterior. Minister di Deporte Sr. Dangui Oduber un biaha mas ta desea di duna reconocemento na nos atletanan cu a destaca den aña 2018.

Comision Premio Exclencia den Deporte consistiendo di representantenan di Minister di Deporte, instancianan deportivo y como tambe reporteronan Deportivo ya caba a cuminsa reuni pa organisa e sigiente magno evento cu lo tuma lugar tentativo na luna di maart di aña 2019. Comision Premio Excelencia den Deporte lo tene e federacionnan na altura di e fecha exacto y e lugar di e magno evento.

Diabierna 14 di December comision a manda carta via emailmpa tur e federacionnan di deporte. Nos ta spera cu tur federacion lo haci nan maximo esfuerso pa manda nan nominadonan pa asina e deportistanan den nan ramo di deporte no keda perhudica.

Aña pasa di 38 federacion, solamente 14 a manda nan nominadonan.

Cambio den sistema di nominacion

E aña aki comision PED a introduci un sistema nobo cu ta uno digital caminda via un link e federacionnan por yena un formulario y upload tur documentonan pidi pa asina nomina nan atleta.

**ATENCION**: ULTIMO FECHA PA YENA FORMULARIO PA NOMINACION TA 15 JANUARI 2019.

Regla- y rekisitonan:

Pa bin na remarca pa un di e premionan, e federacion mester tene cuenta cu varios regla. Siguientemente e reglanan y criteria cu ta conta pa e evento aki.

Federacion

E federacion cu presenta un nominado mester ta afilia na Aruba Sport Unie of

na Comite Olimpico Arubano y mester tin e status di ta den “good standing”.

E federacion mester a tene un campeonato nacional y/of competencia durante

aña 2018.

E nominado mester ta un persona di conducta ehemplar na unda e aspecto di

“fair play” ta refleha y consecuentemente ta profila su mes como un role-model pa nos hubentud.

* Bou di e palabra “good standing” ta wordo comprendi cu un federacion ta cumpli cu e rekisitonan pa ta miembro di ASU of miembro di COA. Un federacion cu ta suspendi of sanciona pa incumplimento cu ASU of COA lo no por participa den Premio Excelencia den Deporte.

Nominadonan

E persona mester ta miembro di un federacion deportivo, reconoci pa ASU of COA.

E federacion mester entrega un C.V. di cada nominado.

E resultadonan deportivo di e persona mester aparece den un forma oficial. (p.e. resultadonan publica door di e federacion y tambe e resultadonan mester ta conforme e reglanan oficial di e deporte. (p.e. den landamento e tempo, den baseball e averahe di bateo etc.)

E resultadonan mester ta procedente di competencia oficial di e federacion

local of di e federacion internacional.

Un federacion por nomina e mesun persona di e aña anterior si den opinion di

e federacion en cuestion e nominado ta esun cu a destaca e aña aki atrobe.

Por nomina e mesun persona den mas cu un categoria si e ta cumpli cu e

criterianan vigente.

Pa tur nominado ta rekeri 2 potret; un pasfoto y un potret digital den accion practicando su ramo di deporte).

SIN POTRET OF CV/RESULTADO NO TA ACEPTA E NOMINACION.

Un atleta por gana e premio maximo 3 biaha unicamente.

Categorianan

Cada federacion por nomina 1 candidato pa e siguiente categorianan:

E peticion ta pa cada federacion scoge su miho atleta pa aña 2018 den e siguiente categorianan:

Deportista infantil/hubenil femenino 10 te cu 13 aña

Deportista infantil/hubenil masculino 10 te cu 13 aña

Deportista hubenil femenino di 14 te cu 17 aña

Deportista hubenil masculino di 14 te cu 17 aña

Nobato femenino di aña 2018

Nobato masculino di aña 2018

Scol cu miho resultado durante 2018 (nomina door di IBiSA)

Atleta di Aña femenino, minimo 18 aña

Atleta di Aña masculino, minimo 18 aña

Den cada categoria, Comision mester ricibi un minimo di tres (3) nominado

(=minimal tres diferente federacion), pa por saca un ganado.

Comision tin e derecho di rechasa un nominacion si e federacion no ta subraya na un manera cla y convincente pa ki motibo(nan) su nominado ta e persona cu a destaca den aña 2018.

Criterianan general pa tur categoria:

E atleta mester ta Hulandes.

E prestacion tabata entre 1 di januari te cu 31 di december 2018.

Aki ta sigui un aclaracion di e criterianan di e categorianan:

Ad. 1 – 2 Deportista Infantil / Hubenil femenino/masculino 10 te cu 13 aña

E federacion por manda un nominado den cada categoria.

Entrega un C.V. di e atletanan y e resultadonan detaya di aña 2018.

Ad. 3 – 4 Deportista Infantil/Hubenil femenino/masculino 14 te cu 17 aña

E federacion por manda un nominado den cada categoria.

Entrega un C.V. di e atletanan y indica e resultadonan detaya di aña 2018.

Ad. 5 – 6 Nobato femenino/masculino di aña

E federacion por manda un nominado den cada categoria.

Un nobato ta un atleta cu a caba di cuminsa cu e ramo di deporte y den un aña (mas of menos) tabatin logronan grandi den e ramo di deporte menciona.

Ad. 7 Scol cu miho resultado den deporte durante 2018

IBiSA lo nomina un scol avansa y scol basico cu e miho resultado durante 21018 den e deporte escolar. Tambe IBiSA lo reconoce e miho atleta femenino y masculino di scol basico y scol avansa.

Ad. 8 – 9 Atleta di Aña femenino/masculino , minimo 18 aña

Federacion ta manda nomber di e atleta cu tin un logro den 2018 den un campeonato reconoci pa e federacion local y/of internacional. Entrega un C.V. di e atletanan y e resultadonan detaya di aña 2018.

E atleta aki mester tin minimo 18 aña di edad, pues a cumpli 18 aña durante 2018. E mester ta un ehempel no solamente den su logronan pero tambe den su comportacion y ta disciplina den su entrenamento y participacion.

Premio

Lo tin premio efectivo of cadeau bon den tur categoria.

Tur atleta lo ricibi un certificado di su nominacion y tur ganado lo ricibi un trofeo.

Comision lo rindi homenahe tambe na algun figura deportivo, manera por ehempel directiva, entrenador, coach, referee of umpire cu a sobresali den deporte of ta duna su tempo y dedicacion na deporte.

Votacion

Pa loke ta e votacion pa e atletanan nomina, e huradonan tin e tarea di defende su escohencia y hiba esaki den forma di discusion y evaluacion propio. IMPORTANTE ta cu e huradonan ta traha a base di e informacion ricibi di e diferente federacionnan cu ta manda nan atletanan pa nomina. Pues cu otro palabra e Federacion Deportivo ta e unico cu por nomina nan atleta pa e evento di PED.

