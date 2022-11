Diasabra anochi pa 8:10 anochi WEB Aruba a dal un blackout unda for di trempan ta hayando problema cu e sistema nobo di loke ta motor recip. Despues cu WEB a pga e boiler pa semper dia 3 di november tur cos a bay riba motor recip. Pa hopi tempo caba trahadornan ta pidiendo hefenan pa dunanan les di e sistema nobo ya cu motorrecip tin basta sistema nobo y hefenan no ta scuchandonan. Y awe a conoce e problema grandi unda cierto codigonan a pone cu no por a wanta e planta y a benta Aruba abou.

Actual Aruba tin 16 motor recip cu ta den 4 fase y tin 1 gas turbine cu ta duna 19mw pa asina por cende WEB.