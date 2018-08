Sistema di speaker den Caya Grandi pronto lo ta den funcion

Minister Otmar Oduber ta comenta cu lo duna atencion na e sistema di speaker cu tabata un proyecto di e Gobierno anterior pa cu Caya Grandi.

Un proyecto cu a costa Aruba placa ta esun di sistema di speaker, pero na cierto caminda esaki a keda pega. E Minister ta indica cu dos aña pasa ora e tabata forma parti di e Gobierno anterior den e anhelo di trece bida bek den caya, nan a bin cu e idea di e sistema di speaker cu a costa casi 300,000 florin. Te ainda esakinan no por a wordo instala. Ora a puntra DOW e motibonan esakinan no a tuma luga, e resulta cu tur e tempo ey mester a haci trabounan di renobacion di Caya Grandi cu suspuestamente lo tabatin tubonan cu ta conecta bou tera di un punta di caya p’e otro punta di caya y esaki tabata e motibo di e tardansa. Loke a pasa ta cu ora cuminsa bay instalacionnan pa pasa waya, a resulta cu den e construccion tur e tubonan aki a wordo yena cu cement y nan no tabata comunica cu otro na cierto puntonan.

P’esey durante e e ultimo cinco lunanan aki tabatin trabounan di e contratista ta wordo haci, caminda mester a bay bek drecha tur esakinan. Awo e no ta cay den garantia, pasobra pasobra e trabounan a wordo entrega hopi tempo caba. Kiermen esaki a trece extra costonan, cual Minister Oduber a dicidi di carga. E Minister ta lamenta cu tabatin un inversion di casi 300,000 florin cu e intencion di trece bia bek den Caya Grandi y awo mester carga e extra gastonan aki di casi 70,000 florin adicional. E Minister a firma p’e ultimo ekiponan cu tabata pendiente ainda y di e forma aki ta spera cu pa final di October esakinan por ta cla instala den Caya Grandi.

E Minister ta menciona tambe cu Gobierno a gana caso contra compania Mambraka pa a entrega trabounan di mal calidad y claim e suma di mas o menos 3.8 miyon florin. Mambraka a bay failliet, pero Gobierno a pone beslag. Un di e prome decisionnan cu Minister Oduber a reconfirma den December tabata e hecho cu ora nan a scoge pa bay den casacion y nan tabatin un suma pendiente pa nan a traves di fondonan di FTA, cual no a wordo traspasa pa Mambraka y el a keda den un tussen rekening. E placa aki na momento cu e caso den casacion termina, e placa ey lo bin bek pa Aruba.

