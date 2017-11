Sistema di riolering no tin filter pa cual fuel a drenta den e sistema

Diabierna tabata tin un accidente na hospital, caminda Bubali Plas tambe a wordo afecta. Sr. Frank Benita, di DOW ta amplia mas ariba esaki.

Sr. Benita a splica cu diabierna mainta nan a haya yamada di Brandweer, indicando cu fuel a bay den e sistema di riool y mesora DOW a activa nan crisis team pa tackle e problema. Tambe a tuma contacto cu planta na Bubali y pa check si e fuel a yega na e planta. Despues a manda e team di riolering pa e gemaal, y aki si a constata cu si tabata tin fuel den e sistema di riolering. A activa varios truck di vacuum pa yuda saca e diesel for di sistema y deposita esaki den e droogbeddennan di DOW, pa mescla esaki cu santo wardando ariba indicacion di DNM unda pa deposita e santo aki.

Bubali Plas mes no a wordo afecta. E planta mes no a wordo afecta, si tabata tin holornan fuerte di fuel, pero e parti final di e planta no tin fuel den dje. Claramente e fuel lo causa cu e bacterianan den e sistema ta bay muri. Esey a lo largo lo trece problema pa e bestianan y tambe calidad di awa cu e ta duna.

Segun Sr. Benita, den e sistema di riolering no tin filter. Aki lo mester sinta cu hospital, con bin fuel a bay den e sistema di riool. Na mesa lo wak kico lo haci pa evita esaki pasa den futuro. Pa loke ta piscamento, ta consehabel pa no pisca den awa di Bubali Plas, ya cu e tin nutrientenan den dje y tambe zware metalnan, pa cual ta conseha pa no pisca den Bubali Plas, Sr. Benita a finalisa bisando.