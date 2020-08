Sistema di “Drive-thru” a wordo suspendi na laboratorionan

Manera comunidad por tuma nota durante di e dianan aki, tin un aumento den cantidad di casonan positivo di COVID-19. Compañando e subida aki ta importante pa informa comunidad kico ta e maneho y procedera di Departamento di Salud Publico relaciona cu Covid-19 testing.

Na momento cu Aruba a conoce su promer caso di COVID-19 na luna di maart 2020 diferente procedura a keda acorda manera; e tipo di test unda e methodo di Polymerase Chain Reaction (PCR) a wordo acorda pa detecta casonan na tempo y isola esakinan inmediatamente.

E unico laboratorio cu desde inicio na luna di maart 2020 tawata encarga pa ehecuta e PCR testnan aki tawata Lab-HOH, debi na acreditacion cu e laboratorio a ricibi door Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) di Hulanda y e cooperacion intenso entre Departamento di Salud Publico (DVG) y RIVM.

Na luna di maart ningun otro laboratorio priva nan PCR TEST tawata valida pa RIVM y pa e motibo aki durante tur e lunanan ey LABHOH tawata e unico laboratorio cu por a haci e PCR testnan na Aruba.

No obstante cu Aruba tabata na 0 caso positivo, Departamento di Salud Publico conhuntamente cu diferente actornan a sigi traha pa asina crea diferente protocolnan pa prepara nos Isla na momento cu habri frontera bek. Un di e condicionnan indica pa Hulanda den esaki tawata ampliacion di nos capacidad local pa por ehecuta mas PCR test pa COVID-19.

Asina a sigi un periodo di preparacion y na unda cu diferente laboratorio priva a mustra interes na Gobierno di Aruba cu nan lo por contribui na amplia capacidad di PCR test pa COVID-19. Mirando e importancia di mantene e calidad y siguridad di e PCR test, un exigencia di Gobierno tawata cu e PCR test di laboratorionan priva mester wordo valida pa RIVM di Hulanda y tambe mester cumpli cu diferente criterianan di seguridad y calidad.

Despues di un periodo di validacion di e PCR test di laboratorionan priva door di RIVM na Hulanda finalmente algun laboratorio priva a haya “Luz berde” di parti Departamento di Salud Publico pa por haci e PCR testnan aki.

Mester menciona tambe cu e PCR testnan cu a wordo valida door di RIVM di e laboratorionan priva a wordo inspecciona pa Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA) pa asina sigura cu nan ta cumpli cu tur e criterianan di calidad y seguridad.

Di e forma aki laboratorionan priva por a cuminsa haci PCR TEST na Aruba. Tambe a aproba pa laboratorionan priva por traha hunto cu compania di seguro pa asina ofrece nan servicio como parti di e pakete di seguro obligatorio di COVID-19, na nos bishitantenan cu manifesta sintoma.

Ta importante pa informa cu e maneho di test ta uno stipula pa DVG conhuntamente cu Crisisteam. Tur persona local cu tin sintoma por hasi nan PCR test GRATIS ariba indicacion di nan dokter di cas of DVG conforme e ‘’Case defination’’. Nos ta urgi tur hende cu na momento cu ta sinti sintoma acudi na nan dokter di cas y/of yama e number 280-0101 pa asina un profesional indica si mester hasi e PCR test.

Laboratorionan priva tambe tin cu sigui e maneho di DVG (di cumpli cu triage) y tin e obligacion pa meld tur caso di inmediato na DVG. Ta keda na cada ciudadano pa determina pa nan mes si nan ta desea pa paga pa haci nan PCR test of acudi serca nan dr di cas pa un test gratis.

Gobierno y DVG ta desea aclarea cu ningun momento a stop laboratorionan priva pa haci PCR testing. Loke a wordo para te proximo aviso ta Drive-thru testing. E maneho di gobierno pa PCR testing pa laboratorionan priva ta cu mester entrega resultado dentro di 24 ora. E utlimo dianan debi na e demanda pa PCR test tawata hopi halto no por a cumpli cu esaki y ta pone cu drive thru testing no por sigui tuma lugar por lo pronto.

Ta pidi pueblo en general pa sigui cumpli cu e reglanan. Mantene distancia social di 1,5 m, bisti “mondmasker” ora no por mantene e distancia di 1,5m of ora cu drenta un establecimiento, laba man y/of hasi uso di handsanitizer y evita aglomeracion.

