Sistema di computer di Hospital ta sigui plat y no tin confirmacion si ta trata di un “hacking”

Despues cu ayera den forma di primicia nos a publica e situacion fastioso cu a surgi na Hospital Dr. Horacio Oduber caminda full su sistema di IT pues computer a cai totalmente den otro y ta for di servicio. Nos a combersa cu vocero di Hospital cu a confirma esaki y tambe presidente di sindicato di enfermeronan kende tambe a confirma esaki. Awe e problema a sigui y ta mustrando cu e situacion ta mas dificil cu a kere den un prome instante. Awe a wordo informa cu ta trata di “hacker” cu a drenta den sistema di Hospital y a basha e plataforma abao y alavez ta pidiendo un suma di placa pa e por drecha esaki bek sino e lo publica tur informacion di tur patient cu e tin den su poder na e momentonan aki. Mirando esaki nos a tuma contacto cu vocero di Hospital Sra. Huntington, pero pa un motibo of otro e no ta contesta su telefon of lo ta hopi druk na e momentonan aki cu e mesun situacion aki cu a presenta. Di otro banda, nos a tuma contacto bek di Sra. Maduro di sindicato di enfermeronan di Hospital y el a duna di conoce cu e no por confirma cu ta trata di un “hacking” y cu e tambe a tende di e informe aki. Sra. Maduro a mustra cu den oranan di awemerdia e lo mester sinta cu directie di Hospital p’asina haya e informe corecto riba kico realmente a sosode pero cu actualmente e no por confirma cu ta trata di un “hacking” riba sistema di Hospital. Si t’asina cu henter sistema di computer y parti administrativo di Hospital ta plat te cu na momento cu nos ta redactando e noticia aki. Si t’asina tambe cu expertonan ta trahando riba e problema pero e no tin confirmacion cu ta un “hacker” a drenta den sistema di Hospital, te ora cu e haya e informe oficial for di Directie di Hospital. Pues por spera un update mas laat riba e informe aki.

Comments

comments