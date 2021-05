Sintonisa Telearuba y FB page di Rotaract Club of Aruba pa You Inc. Seminar 2021

Rotaract Club of Aruba ta organisa dia 30 di mei venidero e di 7 edicion di You Inc. Seminar. E aña aki pa prome biaha virtual, na Papiamento y completamente GRATIS!

Manera semper You Inc. Seminar kier brinda desaroyo profesional y tambe personal na cada un individuo den nan bida diario.

E tema di e seminario lo ta “Reinventa Bo Mes”.

Cu e pandemia actual a bin hopi cambio nan den bida, cosnan cu a pasa cu a afecta trabou, e manera di comunica, bida social y profesional. Esaki a trece inseguridad y duda pa mayoria hende personalmente y/of profesionalmente. Hopi no tawata prepara pa por a deal cu e situacion actual. Cu e seminario aki You Inc. kier brinda ideanan, tips y tricks, pa sobresali inspira y motiva bo persona pa sigui pa dilanti of encurasha pa tuma e stap pa un comienso nobo y alabes reinventa bo mes.

You Inc. Seminar 2021 lo consisti di 3 panelista y como invitado special Jandino Asporaat. E mainta aki lo tin como hosts y moderador Larissa Bermudez y miembro di Rotaract Club of Aruba: Jair Vesprey.

E panelistanan lo ta:

Rocío Burgos – Branding Specialist. Rocío lo elabora ariba business y personal branding. Haña sa poco “tips and tricks” con pa brand bo mes y/of bo compania.

Johnny Boekhoudt – Psicologo forensico. Johnny lo bay elabora ariba salud mental. Un tema sumamente importante, mirando con nos bida diario a wordo afecta door di e pandemia actual.

Herrick Henriquez – Director di Aruba Trade & Industry Association (ATIA). Herrick lo elabora ariba finanzas y tambe entrepreneurship door di su aña nan di experencia den e area nan aki riba diferente nivel.

Rotaract lo tin como invitado special e aña aki Jandino Asporaat, naci na Curaçao, bibando na Hulanda.

Jandino ta conoci den comunidad como un comediante, cu su rolnan sumamente popular como Judeska, Gerrie y Koffie, caminda e’la sa di destaca y crea un nomber pa su mes den Reino Hulandes. Loke mayoria no sa ta cu Jandino tambe a converti su mes exitosamente como un entrepreneur den areanan di television, pelicula, skirbi buki, tienda di paña y un negoshi di produci programma pa television y pelicula.

Jandino como invitado special lo bay elabora con e’la reinventa su mes ariba e caminda pa exito y tambe e lo conta con un di su soñonan ta di uni e islanan den Caribe pa colabora mas intensivo. Su trayectorio di exito ta uno di admira.

Pues marc’e den bo kalender pa sintoniza dia 30 di mei 10or di mainta pa 12or di merdia LIVE y completamente GRATIS via Facebook page di Rotaract Club of Aruba y na canal di TeleAruba. Haya sa mas over di e topiconan interesante cu lo wordo presenta durante e seminario e aña aki.

Un danki inmenso ta bay na e sponsornan principal cu a yuda na un manera of otro pa logra haci e seminario aki un realidad!

Un danki ta bay na: Team di Telearuba, SETAR N.V., Aruba Airport Authority N.V., y Arubabank N.V.

