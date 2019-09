“Sinterklaas Sniper” dilanti Huez pa menasa contra e Homber Santo

Un cos e ultimo añanan na Hulanda ta Sigur, prome cu e periodo cu tur tienda tin su suministro di pepenoten, tambe tin casonan den corte di husticia caminda Sinterklaas ta hunga un rol importante. Ministerio Publico a exigi un castigo “voorwaardelijk” y tambe trabao comunitario pa e activista Michael van Zeijl debi na e menasanan di morto cu el a haci contra e homber santo. Van Zeijl, di 38 aña di edad, a pone aña pasa den luna di Otober, djis algun tempo prome cu e jegada di Sinterklaas na Zaanstad, un potret riba su pagina di Facebook caminda por mire bisti cu un petchi cu e text “Sinterklaas Sniper”. Tambe el a pone un potret famoso caminda e ex-presidente Mericano John F. Kennedy oor wordo mira den su auto, net prome cu e wordo asesina. E potret claramente ta haci den Photoshop cual e mes no a haci pero el a share esaki. Y el a skirbi adhunto: “Pa cada colonista fragil tin e version aki sin mucha”. Tur esakinan a cuminza caba for di un aña pasa tempo cu Van Zeijl, e tempo ey bibando na Utrecht pero di desendiente Indisch, tambe a wordo persigui pa menasanan di morto na e adres di Sinterklaas. El a skirbi e tempo ey djis prome cu e jegada di Sinterklaas na Dokkum riba su Facebook; “Mester pone un premio pa e cabez di Sinterklaas. Y e mester bira dobbel si e wordo tira durante e jegada caminda tur e muchanan ta testigo di esaki. Y nan tur keda baña den su sanger y cesonan”.

Stefan de Walle, kende ta hunga e rol di Sinterklaas a haci denuncia caminda cu Huez e tempo ey a duna Van Zeijl un boet di solamente 300 Euro. Esaki tabata na 2018. Awe su caso a durante alrededor di 4 oray el a declara na varios ocasion cu e no tin confianza mas den e sistema hudicial di Hulanda pasobra e hueznan tambe ta racista y tin statistieknan cu nan ta volg. El a bisa tambe cu e lo bai mas leu pa Europeese Hof caminda segun e si nan ta tene cuenta cu e derechonan di e ser humano. E petchi cu “Sinterklaas Sniper” ariba segun el a bisa tabata un “sarcastische knipoog” pa medionan di prensa cu ta cataloge como e asesino di Sinterklaas. Sinembargo, Ministerio Publico no a haya e imagennan aki gracioso y a bisa cu pa loke ta Zwarte Piet por discuti amplamente pero akinan si e liña a wordo cruza. Pesey Fiscal a pidi 60 ora di trabao comunitario per tanbe un voorwaardelijk straf den prison di tres siman. Van Zeijl y su coleganan activista ta haya Zwarte Piet racista y tur aña nan ta logra penetra pa haci bochincha y protesta. E jegada di e aña’ki lo dia 16 di November na Apeldoorn y segun Van Zeijl e cuidad ey a bisa cu e no lo acepta Zwarte Piet durante e jegada. Fiscal no ta contento cu loke Van Zeijl ta haciendo y pa preveni a dune un “verbod” pa no ta presente e dia ey den henter Apeldoorn. Abogado di Van Zeijl a pidi pa laga su cliente liber di tur acusacion y a bisa cu no tabata su intencion pa menasa ningun hende. E decision di huez lo ta aki dos siman.

