Sint Aloysius School no ta payaso di ningun politico, bay haci show dilanti bo cas di partido of na oficina di Gobierno

Cabesante di Sint Aloysius School sr de Cuba a reacciona riba algun medio di prensa y partido politico cu a bin papia dilanti e scol. Vladimir de Cuba a bisa cu no ta custumber di dje pa bay prensa y duna comentario pero tin biaha e hemchi ta yena bay over y pa tal motibo a dicidi di sali pa duna su banda riba e situacion. Su persona tabata tin dos siman malo na cas debi na un kebrante di salud y kier a gradici e team cu a draai e scol sumamente bon bou di e circunstancia cu nos ta pasando aden, y diahuebs mainta e personalnan a puntre si e sa di un grabacion dilanti e scol y su persona no tabata sa. De Cuba a sigui esaki live y a a constata cu ta tanto politico Sneek y Tromp di partido AVP a usa e parti dilanti di e scol pa haci un entrevista basta largo. De Cuba a keda sorprendi y no sa si nan tin problema cu bista of a dual pero aki no ta cas di partido y no oficina di Gobierno, si bo wak e color di e scol e ta blauw, of nan a bruha pero e declaracionnan cu a duna mi tin cu sali duna declaracion. Hopi biaha nos gobernantenan cu sinta riba e stoel, tanto minister, parlamentario, nan ta manera haya un alzheimer of verkalking, si mi bay den pasado de cuba a menciona cu for di 2006 cu el a bira cabesante ta net e aña cu nan a haci un trabou di lapi na e scol aki, y no ta un critica riba un politico pero riba tur Gobierno cu a sinta cu ma conoce desde 2006 te cu awe 2020.

Tur politico a lubida cu ta existi un scol na Noord cu ta yama Sint Aloysius School. Den mes un temporada di e lapimento e trabou a keda malo y a aserca departamento di enseñansa, y a papia cu e minister Lopez Tromp e tempo ey, y splik’e cu DOW mester tin control mas riguroso riba trabounan di reconstruccion cu ta tuma luga, te dia di awe yun musca a bula. Na 2008, tabata tin un problema grandi cu e pos di e scol y mester a cera e speeltuin, a mendiga casi 2 aña na mandatarionan pa por a laga traha un pos nobo y nunca tin fondo. Na final di 2010 cu fundraising cu den bario di Noord y mayornan cu nunca ta laga e scol na caya a logra recauda placa pa por a traha un pos grandi nobo pa e scol. E pos aki a costa 6500 florin y mi por saca e recibo tambe de Cuba a menciona. Na 2011 a dal un down draft unda misa Santa Anna, St Anna School y nos scol a haya e efecto mas grandi di e hoos cu a baha e tempo ey unda tur e asbest a bin cay riba nos tereno y nos scol a keda shete siman cera, y ningun mandatario a pone ni un pia na nos scol pa purba yuda nos cu e situacion, nos team a traha riba un nood plan pa por a haal in e lesnan retrasa. Ta danki na SKOA nos bestuur tabata tin un fondo apart pa paga Douchar Nv cu a bin haci un limpiesa di abest, pasobra te hasta esaki a wordo bisa cu no ta asbest te ora cu Sr Rudy di Valero a haci un investigacion y a constata y confirma cu ta asbest. Na 2014 politiconan a bin bishita nos scol pasobra el a keda renobra ora minister a wak con nos scol ta para a core manda un team pa verf y mi persona tabata den exterior pa salud, y mi a manda un mail di biaha pa e bestuur di skoa unda over my dead body ta pone un pencil y verf riba e scol ey pasobra esei ta netamente loke politiconan kier, gaña camufla un cos pinte bunita pa hende wak y nan bisa cu e scol ta den bon condicion, e scol ta na werki scheurnan grandi di 40 cm hancho, ringbalk ta pio. Na 2009 minister dowers e tempo ey kier a kita e scol for di e lista di scolnan den necesidad pa renobacion y locual el a bisa mi persona tambe cu bo scol ta sushi y aki De Cuba a cana mustra e mandatario e tempo ey con e scol a pasa den castigo di stof, nos muchanan y docentenan a guli stof, calor. Docente a bira malo ya pa 10or di mainta debi na e calor, tin biaha mi tin cu zundranan pa keda cas pero petje af cu cuanto amor y cariño nan ta traha pa e muchanan. Sr De Cuba a bisa cu ningun momento Vladimir de Cuba mi persona a wordo ofreci un edificio den mihor estado of mas util pa Sint Aloysius School su muchanan, ma wordo ofreci pa bay bek mitar mitar den nos edificio bieu unda ma splica cu e edificio bieu no ta apto pa tuma e muchanan di scol, asina a De Cuba a aclaria cierto informacionnan cu politiconan berde a haci, De Cuba a bisa si bo kier haci politica hacie dilanti bo cas di partido, of oficina di gobierno. No usa scol y sigur di nos pa haci of hunga cu emocion di hende y mayornan, y haci nos para di payaso.

