Sindrome di Asperger: Kico e ta realmente?

Aunke algun aña atras poco tabata conoci di e malesa aki, awendia tin hopi mas informacion respecto esaki.

Television tin hopi di haber den esaki, cu personahenan manera Sheldon Cooper (The Big Bang Theory), cine, cu e biopic di Alan Turin of e mundo di tecnologia, cu figuranan manera Mark Zuckerberg.

Sin embargo, ta existi un desconocimento grandi di e sindrome aki. E diferente storia y rumornan riba celebridadnan cu a resulta di ta un combinacion di mal informacion cu ta sirbi unicamente pa confundi nos mas.

Causanan di e sindrome di Asperger no ta conoci.

Na prome luga, su aparicion no ta relaciona cu e falta di afecto. Durante un temporada basta largo, hopi hende tabata kere cu e comportamento di e personanan aki ta debi na e falta di cariño. Den cualkier caso, nos tin algun confirmacion, danki na e pruebanan di imagen.

Un persona cu sindrome di Asperger ta presenta diferencianan structural y funcional, desde e punto di bista neurobiologico. Sin embargo, ainda nos no conoce kico ta produci dicho diferencianan.

E funcion di esakinan, e personanan aki ta diferente den diferente aspecto, specialmente na momento di interactua socialmente y e maneho di nan emocionnan.

Sintomanan di e sindrome di Asperger

Aunke e ta den e spectrum di autismo, no tin dos individuo mescos. Sin embargo, si ta verdad cu ta existi un serie di sintomanan cu ta aparece cu mas frecuencia cu otro.

-Comportamento social diferente

Hopi ta e famianan cu ta ripara cu nan yiu ta diferente ora cu nan wak’e riba e speelplaats na scol. Mientras e otro muchanan ta hunga hunto, e mucha aki ta prefera di ta su so. E no ta interactua cu otro muchanan di scol. E por pasa henter e pauze ta drei rond of ta sinta observa algo cu ta hala su atencion.

Esaki ta pasobra cu e mucha tin problema pa relaciona su mes cu muchanan di su edad. Nan ta prefera e compania di adultonan, aunke den nan prome aña tambe nan tin problema cu esaki y esaki ta causa cu nan ta tarda pa bin papia. Su desaroyo laat den lenguahe ta relaciona cu esaki. Door di esaki, hopi ta bay un psicologo y un logopedist na mes momento.

Pensamento hiperrealista

Nan ta tarda pa compronde cosnan dobel sinti, joke of e ironia. Teniendo na cuenta cu e weganan infantil ta basa den su mayoria riba imaginacion, kisas esaki ta e clave di e pakico nan ta prefera e adulto. No obstante, e aparicion di videogames a haci hopi pa e integracion di muchanan cu sindrome di Asperger. Door di ta cada biaha mas basa ariba e pensamento logico, nan ta haya un espacio ideal pa nan mes. ademas nan ta suheto na normanan cu ta traha un caminda pa nan, un caminda unda cu nan lo no sinti nan mes perdi. Hopi hende ta wak e muchanan aki como malcria sin compronde kico nan ta sinti.

-Dificultad pa compronde emocionnan

Ta normal pa nos bisa cosnan manera “awe bo tin un expresion tristo” of “dicon bo tin un cara rabia asina?”

Sin embargo, e sindrome di Asperger ta un obstaculo pa lesa expresionnan facial di otro hende. Door di esey, ta tilda un persona cu tin sindrome di asperger di ta insensibel, pero e no ta asina. Esaki ta wordo reforsa cu e pensamento cu “nan”no ta mustra loke nan ta sinti, si bo miranan den nan cara. Tin ora ta demostra cu nos tampoco no ta compronde nan lenguahe corporal.



Nan ta gusta rutina

Manera nos tabata bisa, e pensamento hiperrealista ta hibanan na busca un forma di ordo mas cu tur cos. Nan mester sa kico nan ta haci, pakico nan ta haci’e y kico ta bin despues. Di e manera aki, nan ta sinti nan mes sigur. Di otro modo, e ausencia di e habitonan aki ta bruha nan. Pa nan improvisacion ta algo cu nan no sa con pa handle cun’e.

Nan ta traha pa nan mesun interesnan

Esaki no kiermen cu nan tin falta di imaginacion. Al contrario, ora cu nan haya un tema cu ta interesa nan, nan kier conoce tur cos di esaki. Ora cu nan topa cu’n dilema, nan lo haci kico cu ta pa soluciona esaki. Cueste loque cueste.

Pesey e sindrome di Asperger ta un manera di ta diferente, al menos desde e punto di bista estadistico. En general, e sintomanan aki ta un bon oportunidad pa nos ripara cu nos tambe tin prehuicio y con esaki ta limita nos, di mes manera cu nan tambe tin nan limitacionnan.