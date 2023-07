Lider di fraccion di MAS Marisol Lopez Tromp a trece dilanti cu tanto e fraccion di MAS como e fraccion di Accion21 ta pro pa bin cu supervision financiero y a pidi na varios ocasion pa prome minister bin den un reunion publico y splica kico exactamente ta loke e ta negociando na e momentonan aki. E negosacionnan di prome minister ta masha misterioso y no ta trece ningun claridad den e situacion actual. Tambe por mira cu na diferente ocasion prome minister ta asta tira culpa riba parlamento na momento cu algo ta tranca of pega y cu e no por tuma cierto decisionnan.

Fraccion di MAS ta pro supervision financiero

Parlamentario Lopez Tromp ta splica cu prome minister Evelyn Wever Croes a firma na mas di un ocasion pa bin un ley di Reino (Rijkswet) di supervision financiero pa nos pais. Fraccion di MAS ta pro supervision financiero. Lopez Tromp ta splica cu su fraccion ta pro supervision financiero ya cu el a mira cu desde 2020 riba un Friday the 13th, prome minister a firma pa bin cu un Landspakket pa Aruba. Despues di esaki a mira con e CFT a bira ley di LAFT, despues a bin RAFT, a papia di COHO, di onderlinge regeling y awo Aruba ta den un situacion cu decisionnan mester cay y un bes mas ta tira culpa riba parlamento.

Prome minister no kier tuma decision

Marisol Lopez Tromp ta puntra pakico prome minister no por bay di acuerdo cu un ley di supervision financiero cu ta carga e nomber di RAFT, cual ta nifica un Rijkswet, esta un ley di Reino pa nos pais Aruba por tin un bista riba con e placa ta bay aki na Aruba y con ta traha riba reformanan pa nos pais. Ora un prome minister bisa cu mayoria den parlamento ta contra ley di supervision financiero, loke e ta haciendo ta hala problemanan mas dilanti y keda sin tuma decisionnan pa problemanan cu Aruba tin y mester wordo resolvi. Prijsnan ta sigui aumenta y hopi famia tin dificultad pa wanta cabes riba awa, Cada dia cu pasa bay cu prome minister no ta tuma decisionnan cu mester wordo tuma, ta hala e problemanan pa nos yiunan bay tuma e decisionnan aki.

Gobierno por haci deshaci paso 11 parlamentario ta mudo

Fraccion di MAS ta di opinion cu mester tuma decision como gobernante pa mañan por segura cu nos hendenan y nos futuro yiunan tin un situacion miho riba e pais aki. Prome minister ta bisa cu ley di supervision financiero supuestmente no ta bon paso e ta trece cune cu parlamento ta esun cu no kier e y p’esey el a escoge un ‘onderlinge regeling’, cual ta un areglo entre gobiernonan pues prome minister ta reuni cu Hulanda sin mester bin parlamento prome pa pidi aprobacion. Asina gobiernonan por dicidi loke nan kier y despues ta bin conta parlamento loke gobierno a dicidi. Den e situacion aki parlamento a perde su stem y no tin nada di bisa mas ya cu prome minister ta dicidi su so den reunionnan cu Hulanda.

Parlamentario Lopez Tromp ta kere cu ta momento pa Evelyne Wever Croes bin Parlamento y duna un splicacion na placa chiki kico ta loke exactamente e ta premira pa bay haci y un tuma un decision paso Aruba tin un debe basta grandi y ta bay yega un momento cu mester dicidi ta con ta bay paga e debe aki. Evelyn Wever Croes ta papia cu hopi contradiccion: un dia e ta bisa un cos, otro dia e ta bisa otro cos. Un rato e ta bisa cu parlamento su mayoria no kier un ley di supervision pero di otro banda e ta laga sa cu pa Aruba acepta un supervision manera RAFT, e como Prome Minister ta haya cu Hulanda mester por trata e tema di dispensacion, esta ‘kwijtschelding’. Cu otro palabra: Evelyn ta haya cu Hulanda mester ta Sinterklaas pa Aruba. Dus Evelyn Wever Croes no kier paga e debe cu Aruba tin cu Hulanda, y cu kwijtschelding di debe so e kier accepta e ley di Reino di supervision financiero manera RAFT.

Cu otro palabra, Evelyn como lider di MEP ta dispuesto pa laga e ideologia di MEP cay. E ideologia di MEP cual ta: un Aruba autonomo y sin supervision. Pues pa Evelyn Wever Croes su ideologia tin un prijs.