Dialuna e sindicatonan den bloki a yama un conferencia di prensa pa papia riba e maneho iresponsabel cu Gobierno a introduci siman pasa, aparte cu e ta un forma pa introduci un maneho na un forma iresponsabel ta bon pa bisa cu e contenido ta mas iresponsabel ainda asina Edward Maduro di sindicato di Aduana a habri e conferencia. Esaki ta relaciona cu e maneho di overtime cu Gobierno a informa siman pasa y sindicatonan a informa cu nan no ta bringa pa ta pro overtime pasobra nos tur sa cu ora bo ta traha overtime bo tin un deber pa cumpli cune y tin momento e dienstnan executivo esnan uniforma tin un minimal bezet cu tin cu cumpli cune y bo ta hayabo obliga di traha overtime.

E maneho iresponsabel di Gobierno a conduci cu e nivel di overtime ta basta halto Edward a menciona, cu ora bisa cu introduccion di e maneho aki ta iresponsabel ta un maneho cu a keda firma 14 di september 2022, cu mester a bay na vigor 15 di september 2022, tristo pa bisa ta cu e maneho aki drenta vigor dia 15 y dia 15 merdia e dienstnan a bin haya esaki den nan poder y haya sa esaki pa comparti bou e otro departamentonan cu ta resorta bou di nan. Pa douanne ta casi merdia a bin haya sa di esaki y ta iresponsabel di e maneho di Gobierno debi cu tipo di cosnan aki mester keda discuti na mesa pero tin e gobierno aki door en door ora cu ta trata na show e ora si nan ta yama sindicato, pero ora ta trata di cosnan fastioso pa discuti gobierno ta tuma decision sin aserca sindicato. Segun Maduro cu tin directornan di departamento loke gobierno bin cune nan ta guli manda abou just pa proteha nan stoel.

Ta berdad cu e ambtenaarnan a haya e 5% bek di nan salario pero Gobierno mes a bisa cu esaki ta presupuesta caba pa e aña aki cu 18miyon, si Gobierno kier a duna e 5% aki for di januari caba pero manera nos tur sa cu meimei di aña Gobierno a cuminsa paga e 5%. Nos como sindicato no ta compronde con gobierno ta insinua cu awor aki tin cu bin cu un maneho riba overtime y no tin placa pa cubri e 5%. Ta lamenta e maneho di proceder di gobierno y ta purba hunga cu e sintimiento bisando cu ta paga e 5% y no por haci otro pa paga overtime y e ora e pregunta ta kico ta haci cu e resto di e 18miyon cu a keda presupuesta pa salario di 5%.

Gobierno a menciona cu e dienstnan excecutivo por torah te maximo 40 ora di overtime pa luna cada ambtenaar por traha na e ora aki y una bes cu pasa esaki ta haya esaki bek na time back, y logicamente tur hende sa cu esaki lo bay crea otro buraco. Si ya caba e dienst uniforma ta na minimo personal y pesei a traha over time y awor bo kier dunanan timeback y lo ocasiona cu e onderbezet lo bay ta mas.

Sindicatonan na comienso di e aña aki a bira Gobierno cu si acaso no tin fondo pa paga e 5%, ban duna nos e 5% na ora te ora cu yega e momento pa paga e 5% cu placa pero e tempo ey gobierno a informa cu no por duna esaki na ora y lo crea overtime. Den varios reunion esaki a keda menciona y esaki a conduci cu nos a yega te den corte unda hues a bisa cu no por duna ora bek pa cubri e 5% pasobra esaki lo ta iresponsabel y lo ocasiona hopi overtime, locual gobierno a bisa na januari y den corte awor aki diripiente por y no ta compronde un rato por y otro rato no por, asina Edward Maduro di sindicato SADA a menciona.