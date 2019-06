Sindicatonan sinta na mesa cu gobierno relaciona cu indexering

Sindicatonan a uni den e lucha pa indexering pa pone presion ariba gobierno, entrenan sindicato di Aduana, SADA. Sr. Eduard Maduro, lider di sindicato SADA ta splica mas ariba esaki.

E sindicatonan cu a bin hunto pa asina por papia over di e indexering SEPPA, SADA, TOPA, SIMAR. mirando cu den 2018, tabata tin inflacion cu ta algo cu semper bay a asina cu ora di inflacion ta bati na porta di e dunado di trabou, pa asina wak con por yega na otro pa asina purba recobra bek locual a perde pa locual ta e forsa di compra. Esey ta andando y pa esaki tin algun reunion cu a tuma luga ariab e tema aki. Aworaki sindicatonan ta wardando ariba gobienro pa un proposicion por escrito pa wak ki direccion ta tuma pa cu esaki.

Indexering no mester wordo implementa cada dos aña, pero e ta depende si tin inflacion, si no tin esaki no por perde forsa di compra, pa cual por pidi indexering. Pero mirando cu tabata tin un protocol firma, pero sindicatoann ta sperando ariba contesta ariba e carta pa wak kico tur gobierno a pone den e contesta y djeynan, ta planeando pa yama un rueda di prensa, pa asina specifica den detaye tur locual ta e parti di indexering.

Tin varios informacionnan, diferente angulo ta bin acerca cun’e y sindicato lo pone tur e puntonan aki ariba mesa pa locual ta e indexering pa no tin mal comprondemento.

Mas aleu, Sr. Maduro a splica cu no a pidi indexering na 2015 y 2017 no tabata tin inflacion, pa cual no tabata tin motibo pa pidi indexering. E ta mara na cifranan di CBS, cifranan cu ta wordo uza cu si tin inflacion of no.

Si pa 20 aña largo no tabata tin inflacion, no por pidi of papia di indexering, pero tin mas aspecto pa locual ta esaki, pero esaki lo wordo treci dilanti den detaye mas despues. Tin algun informacion no corecto circulando y pa evita mal comprendemento cu tur e ambtenaarnan ta bon informa, esey ta e miho manera pa tackle e asunto aki. Ariba e pregunta di Masnoticia.com si sindicatonan a duna gobierno ultimatum, Sr. Maduro a splica cu tabata tin varios reunion cu ministernan di Finanzas, Husticia y labor, cu ta representa gobierno. Tambe tabata tin dos reunion unda cu Minister Presidente tambe tabata presente, pero despues Minister di Finanzas a tuma e reunion over.

Pero si a manda un carta pa gobienro, pa pidi un contra proposiciocn preto riba blanco y a pidi pa haya contesta pa diaranson. Si no pidi fecha ariba dje, ainda aki 2 luna ainda ta warda ariba un contesta. E no ta precisamente un deadline, cu lo menasa di haci algo. Pero si a pidi pa haya un contesta mas pronto posibel.

E carta cu a wordo manda a sali den publicidad, pero sindicatonan nunca ta wordo hala aden pa ora di tuma cierto decisionnan cu gobiernonan ta tuma, pero no ta e miembronan di sindicato ta esunnan yama pa bin cu solucionnan pa trece solucion. Por bin cu sugerencia, y nan ta habri pa bin cu sugerencia. Sindicatona a haya un splicacion di e situacion y esey no ta kita afo cu ciudadanonan di Aruba a perde forsa di compra, den e caso aki ambtenaar.

Por ultimo, Sr. Maduro a splica cu no por papia di accion, ya cu ainda ta sinta na mesa, y esey ta algo sigur cu niun hende lo no kier pa yega na e punto aki. Ta buscando pa yega na un solucion sinta na mesa.

