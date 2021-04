Sindicatonan no a gusta conclusion di prome minister di nan reunion

Sindicatonan SEPPA, SIMAR, SPA y SADA a yama un conferencia di prensa cu a tuma luga na sede di SIMAR unda a papia riba e reunion cu nan tabatin e siman aki cu gobierno.

E intencion di sindicatonan no tabata pa duna un declaracion, pero despues di scucha expresionnan di Prome Minister mr. Evelyn Wever Croes, cu nan ta bisa no ta cuadra cu realidad, a haya nan mes obliga pa sali publicamente.

Loke a pone nan reacciona ta ora cu e mandatario a expresa: e reunion tabata fructifero; aña pasa a apela na trahadonan pa entrega 12.6% y ta Hulanda a pone condicion duro pa baha salario cu 12.6%. “Pa esaki nos kier trece claridad.”

Sindicatonan no ta kere cu e reunion tabata fructifero pasobra no a yega na un resultado definitivo of palabracionnan. “Nada di esaki no ta berdad pasobra no a yega na ningun acuerdo. Nos ta mes caminda cu nos tabata dia 12 di april,” Eduard Maduro, presidente di SADA a bisa.

Gobierno no a haci apelacion, ni a sinta cu sindicatonan pa yega na e parti di solidarismo. A pusha e 12.6% den boc’i stoma di ambtenaarnan. E tabata un decision unilateral. “E no tabata sincero riba e punto aki tampoco pasobra sindicatonan no tabatin nada di bisa.”

Pa loke ta e parti expresa cu e 12.6% tabata un condicion fuerte poni door di Hulanda, Maduro a mustra riba declaracion di Secretario di Estado Raymond Knops di algun siman pasa na Eerste Kamer cu ta Aruba a trece e proposicion aki dilanti. “Pues niun momento Hulanda a trece e punto aki riba mesa. Pueblo merece pa haya sa kende a bisa berdad. Awo ta keda un escogencia pa kere y p’esey kier un claridad riba esaki.”

Tambe sindicatonan a bin ta pidi pa un reunion pa negocia riba e 12.6% cu a reduci den entrada di ambtenaarnan y gelijkgestelden. Den e cumbre di prome di april ultimo a puntra un biaha mas pa reunion. “Sindicatonan semper mester mendiga pa un reunion cu gobierno. Nos mes di SADA tin un aña y mey sin sinta cu nos minister. Dia 8 di april a manda peticion pa sinta cu gobierno y a haa contesta cu esaki lo tuma luga dia 13 di april.”

Josephine Albertus di SIMAR a bisa cu tabatin 6 punto di agenda. Ademas di e tres puntonan menciona doo di Maduro, a trata tambe e cambio di FASE pa TIO. Minister di Labor a bisa cu FASE lo sigui te fin di aña te ora TIO keda cla. Miembronan a bisa cu a papia cu t entrega 12.6% pa FASE (cu den 2020 a costa 43 miyon). Awo a scucha ta un organo riba su mes y lo subi e suma cu ta otorga na ciudadanonan, ta haci cu a keda hopi pregunta. Nan kier sa con TIO ta bay wordo carga. A uza e 12.6% cu a kita pa aporta na FASE, pero cu tempo esey a cambia. Lo bay mira kico ta e parti financiero cu lo bay pidi Hulanda pa financia TIO. Pero pa TIO por cana, mester mira con Aruba por maneha esaki y si mester bay presta placa pa hinca den dje.

Na final no a bini na un claridad completo, pasobra den FASE tin hende cu a haya 1000 florin pa luna siendo cu a bisa cu e maximo cu por haya ta 950 florin.

