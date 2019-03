Sindicatonan kier tin un miho relacion entre sindicato y gobierno

FTA a manda un carta pa Conseho di Minister pa loke ta e relacion cu sindicatonan mester tin cu gobierno y esaki ta door cu na fin di 2018, tabata tin un situacion caminda e sindicatonan a bin hunto, basa ariba peticion di otro sindicatonan.

Sr. Hubert Dirks, di sindicato FTA, a splica cu esaki tabata door cu nan a ripara cu e forma con gobierno a trata nan, no ta e manera cu nan ta spera. Ta referi na e situacionnan cu sindicatonan a haya cu gobierno (Prome Minister) mester a interveni. Tambe na momento cu ta haci peticionnan cu contestanan pa bin mas lihe posibel. Sindicatonan tin tur comprension pa cu e situacion di gobierno, pero como partner di discusion den e caso aki, na momento cu tin situacionnan cu ta presenta, e mester wordo atendi debidamente. Y no mester ta asina cu ta bay atende problemanan den prensa tampoco. Ta referi aki na un paar di sucesonan cu tabata, uno, tempo cu tabata tin un problema cu a resulta entre SADA y minister di Finanzas. Tambe tabata tin un situacion di trahadonan di WEB Aruba NV, unda cu SIWA tabata den negociacion y e problemanan entre e directie y e sindicato, cu te awe no ta ariba e miho nivel.

Na cierto momento, ora cu peticion wordo haci na gobierno, e minister concerni of e Prome Minister ta interveni pa yuda soluciona e problema. Esaki a pasa tambe na hospital, unda cu e director ta menasa lidernan sindical. Door di esaki y tambe loke a pasa den sector priva mes, unda cu tin un mentalidad y actitud anti- sindical. A dicidi e ora cu lo atende esaki cu gobierno y nan kier pa gobierno compronde esaki bon. Y esaki ta manda un señal cla pa sector priva tambe. No ta pasobra cu e trahado busca informacion pa bira miembro di sindicato, e bira un target pa wordo kita for di trabao. E no ta na su luga y sindicatonan FTA ta spera cu di parti di gobierno, ta na nivel gubernamental pero tambe na nivel di sector priva pa esaki wordo atendi cu nan ta yega na relacionnan igual di riba nivel pa asina por atende solamente cu problema di trahado pero tambe diferente otro asuntonan cu ta touch pais Aruba, cu di e parti social por wordo atendi.

E reunion a bay den bon ambiente, sindicatonan cu tabata presente a logra presenta nan diferente puntonan, cu manera ya menciona, ta puntonan cu ta tarda hopi pa wordo atendi of ta cuminsa atende y no ta termina. Esey aworaki, na opinion di sindicato, si crea un bon relacion cu e forma ey, maske tin dialogo social cu mester tuma luga. Pero dialogo social ta bay segun prioridad di tur. Pero tin situacionnan cu mester wordo atendi na nivel bilateral, pa e ora entre sindicato y e minister concerni no ta bay tin problema. Den caso aki un director ta haya problema cu sindicato, pero mester tene cuenta cu companianan estatal tin nan Conseho di Supervision, cu mester responde y caminda cu gobierno no mester interveni.

Mas aleu, Sr. Dirks a sigui bisa cu no tin garantia cu e director lo no sigui trata e sindicatonan malo, pero si ta kere cu por bin un miho manera di traha. Pero si kier bay dilanti, si kier bay dilanti, tin manera di traha. FTA ta kere, cu si ta papia di bon gobernacion y identidad, si ta kere den tur e conceptonan aki, cu ta bon pa maneho y bon pa pais, nan ta verwacht cu no solamente director, no solamente minister, sino tur gerencia di cualke compania, ta traha den un miho forma y cu bo por atende cu sindicato y yega na soluciona problemanan. Si esey no ta e caso, ta pone e sindicato bou presion y e problemanan ta bay escala. Y esey ta loke sindicatonan ta kere no ta na beneficio di niun hende.

