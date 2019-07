Sindicatonan den Union kier pa gobierno stipula un fecha exacto pa cuminsa negocia indexering

Durante un conferencia di prensa, Sindicatonan den Union a splica e posicion di sindicatonan di empleadonan gubernamental. Sr. Eduard Maduro, di SADA y vocero di Sindcatonan den Union, a elabora ariba e posicion di sindicatonan tocante indexering.

Sindicatonan kier pa e pueblo compronde di unda nan ta bin pa cu nan posicion di indexering. Na 2008n tabata tin indexering, na 2011 y 2013 tabata e ultimo biaha cu gobierno a duna indexering. Na 2014 a firma un acuerdo bilateral, unda cua a bin cu algun ‘spelregel’ pa loke ta indexering. Mayoria sindicato a firma e acuerdo aki y pa 3 aña no tabata tin indicacion di inflacion, pa cual no por a haci apelacion na perdida di forsa di compra. Pero na 2018 CBS a indica cu tin inflacion di 3,6%. E aña aki, sindicatonan a dicidi di bin hunto pa asina cuminsa negociacion pa cu indexering.

Nan a pidi gobierno un propuesta pa cuminsa negocia na mesa, pero den un carta cu nan a haya di gobierno e ta bisa cu nan mester di tempo y espacio, dia 26 di juni. E carta ta firma practicamente pa Ministerraad completo. Sindicatonan ta haya e carta aki hopi ‘vaag’. Pero sindicatonan a pidi gobierno pa defini tempo, den cual nan lo por regla e asunto di pago di indexering aki.

Sr. Eduard Maduro, vocero di SIndicatonan den Union a sigui bisa den e conferencia di prensa diamars mainta cu no ta di awo nan ta bin cu e discusion pa cu e asunto di indexering aki. Gobierno mientrastanto ta pidi tempo y espacio pa por traha riba un proposicion y asina conhuntamente sali for di esaki. Supuestamente gobierno a indica cu no a tene cuenta cu indexering durante e negociacion di presupuesto y acuerdo cu Hulanda.

E punto di salida ta e 3.6% cu ta e indicacion di CBS di 2018, y ainda ta wardando ariba gobierno, pa tene discusionnan na nivel.

