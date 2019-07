Sindicatonan cu ultimatum pa bin cu proposicion pa cu indexering

Diahuebs mainta, na sede di sindicato SIMAR, sindicatonan cu tin representacion den e aparato publico, a elabora ariba e ultimo desaroyo den indexering, despues di un reunion interno.

Diferente carta a bay pa gobierno, pero sin cu nan a haya un contesta manera cu nan ta spera. E ultimo carta a keda entrega dia 9 di juli unda ta bisa Gobierno cu no ta dunando e sindicatonan un aclaracion cla riba indexering, riba papel. No tin nada concreto, segun e vocero di e sindicatonan, Sr. Eduard Maduro, pa cual a dicidi di manda e carta fecha 9 di juli, 2019.

Mirando cu e presupuesto nobo mester ta entrega pa dia prome di september, a dicidi di duna Gobierno un ultimo chens pa bini cu un proposicion pa por discuti riba indexering y a duna espacio te cu 9 di augustus. Atrobe Maduro a splica cu e ultimo biaha cu nan a haya indexering tabata 2013. Na 2014 a firma un Protocol cu ta bisa cu entrante prome di januari, 2019 ta cuminsa indexeer, basa riba e mecanismo nobo palabra. Gobierno no a institui un comision,manera e protocol ta bisa. Expresion di e mandatario cu e sindicatonan no tin boluntad pa institui un comision (riba Facebook), y e sindicatonan ta haya esaki hopi lamentabel pasobra e no ta cuadra cu realidad.

Comments

comments