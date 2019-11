Sindicatonan a tene reunion informativo riba Indexering

Un rato pasa e diferente sindicatonan cu ta forma un bloke a reuni den Wilhelmina Park p’asina duna informacion corecto riba e ultimo desaroyo di loke ta e reciente proposicion di Gobierno. Manera nos a publica ayera caba Sr. Edward Maduro di sindicato SADA kende ta fungi como vocero pa e bloke sindical aki a mustra cu defacto no ta trata di un accion of manifestacion sino mas bien un reunion informativo pa duna e informacion corecto na e miembronan di sindicato. Loke ta sinta nos straño ta e hecho cu a convoca e “reunion” aki den Wilhelmina Park y no na un otro luga mas “neutral”, mirando cu e parke aki ta hopi serca di loke ta e propiedadnan di De Veer, kende tin cierto disputa cu Gobierno pa cu e famoso ley di Serlimar. Y kizas e sindicatonan a pensa cu nan por probecha di e “hype” aki pa nan haya mas sosten tambe. Pero defacto mester bisa cu e asistencia na e “reunion” aki no tabata kizas loke a wordo spera mirando e cantidad di sindicatonan miembro di e bloke aki. Nos no kier papia di un cifra di asistencia pero mester bisa toch cu no tabatin mucho hende dunando indicacion cu kizas esnan cu no a asisti, no ta mucho interesa of kizas nan si ta di acuerdo cu e proposicion di Gobierno of ta compronde cu caha di Gobierno no tin placa na e momentonan aki pa haci e pago di Indexering aki. Si nos tuma solamente 4 sindicato y e cuaternan aki trece apenas 100 of 50 di nan miembronan, sigur e cantidad di hende lo tabata mas hopi cu loke nos mes a mira cu nos propio wowonan. Mester bisa si cu nos a sinti eynan cu no tin un union den pensamento entre tur esnan presente y cu mas bien algun di e sindicatonan no ta di acuerdo cu e proposicion di Gobierno mientras cu otro miembronan di otro sindicatonan tin un otro opinion. Hopi di esnan presente, cu nos a combersa cune, ta mustra tambe cu nan ta compronde totalmente cu Gobierno no tin placa debi na e debenan astronomico cu Gobierno anterior a hinca Aruba aden y manera e ex-Prome Minister Eman a bisa, “nos tin cu bai paga esakinan cu orguyo”, y nan ta di opinion cu kizas lo ta miho pa gara awoki loke Gobierno por duna enbez di keda sin nada, esta miho haya “1 porciento di algo, cu haya 1 porciento di nada”. Dus mester bai monitor e situacion aki bon di serca pasobra loke ta pone hopi hende rabia ta e hecho cu durante e mandato di Gobierno anterior, na ningun momento Sindicatonan a bati alarma cu cosnan ta bayendo den un mal direccion durante e ocho añanan largo di Gabinete Mike Eman I y II pero awo cu Gabinete Evelyn Wever-Croes a sinta y hereda e situacion financiero caotico aki, di biaha kier usa “power play” pa exigi, loke berdad nan tin derecho riba dje, pero cu mester compronde cu ora bo no tin nada pa duna, kico bo ta expect di haya, nada toch!!!

