Sindicatonan a manda dos carta pa Gobierno cu te ainda no ta hayando reaccion

Bloke sindical dialuna atardi a presenta na Gobierno unda Sra Edward Maduro di sindicato SADA a duna di conoce cu nan lo entrega dos carta y siman pasa a reuni diabierna internamente. Mirando cu tin varios punto apart di indexiring y cu nos no ta hayando oido na dje, a skirbi den e carta over di indexering cu no ta hayando ningun contesta y ta wardando reaccion di parti di Gobierno di e carta cu nos a entrega na December y cu un comision mester a keda forma y esaki a keda forma pero te dia di awe ningun reunion a keda yama y e interes di parti di gobierno y indexering y tur ambtenaar ta wardando e reaccion, y gobierno tin su puntonan pero nos tambe tin punto cu nos no ta acepta e 5.76 na indexiring y ta lamenta cu 2019 a termina y 2020 a cuminsa y no a scucha nada di parti di Gobierno.

E otro carta cu tambe a entrega na Gobierno Sr maduro a informa cu for di aña pasa 8 April cu kier un aclaracion di parti Gobierno pa e tema di GOA, bashi premie pa esnan cu ta baha cu pensioen for di 2015 y otro tema ta e funcionamento di DRH y tin varios punto cu ta laga di desea con DRH ta atende cu cierto casonan di ambtenaar engeneral y gobierno cu ta papia di integridad y respet Gobierno tin cu cuminsa atende cu DRH, unda ambtenaarnan ta keda pega cu cierto promocion y acto y pasonan cu ta ser tuma contra ambtenaar.

Tin un grupo di pensioenado cu a baha for di 2015 a manda carta y pidi gobierno reaccion unda e grupo aki lamentablemente mester a bay te corte unda corte mester a bisa Gobierno pa contesta e hendenan aki y ta cosnan cu no mester yega asina leu Sr Maduro a bisa e ta lamentabel.

