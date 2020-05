Sindicatonan a haya informacion di Loonsubsidie

Dia 5 mei 2020 atardi Sindicatonan ABV, FTA, STA y SEPPA a haya un invitacion pa un presentacion di e Loonsubsidie. Den e presentacion aki, ta informa e 4 sindicatonan aki cu pa Aruba haya e prestamo (Loonsubsidie) for di Hulanda nan ta condiciona esaki na un Dialogo Tripartite.

SEPPA di su banda a informa e demas sindicatonan di e presentacion aki. SIMAR a duna oido na e invitacion y tambe bin scucha y participa den e discusion. Despues a discuti e contenido di e presentacion aki cu SPA.

Den bienestar di e trahadornan cu ta den un situacion precario, SEPPA y SIMAR (debi na ausencia di STA) a haya nos den e situacion indesea, cu mester a vota PRO cu e proposicion di gobierno, aunke nos no ta di acuerdo cu e proceso riba su mes. SIMAR y SEPPA no tabatin oportunidad pa ‘dialoga’ ni discuti cu demas sindicatonan pa nan opinion of posicion.

Y loke ta preocupante tambe ta cu atrobe desde 1 di mei gobierno tabata sa di e exigencia cu Hulanda ta pidi y gobierno ta scohe pa warda te cu dia 5 di mei pa 6or di atardi pa yama un reunion. Anto pa despues, e dia siguiente 6 di mei pa 10or di mainta, pidi esnan presente pa duna aprobacion pa locual gobierno a bin cune na mesa.

Nos ta den crisis y esaki ta hasi cu enberdad mester actua hopi mas lihe cu normal, nos mester atende asuntonan importante den un forma no acustumbra, pero esaki no ta hustifica e forma cu kier atende un supuesto “Dialogo Tripartite”.

Gobierno mes a duna di conoce cu nan a reuni 3 siman largo cu gremionan comercial riba e “Loonsubsidie” dus e oportunidad pa gremionan comercial pone nan remarkenan of condicionan tabata tey. Esaki no tabata e caso si cu sindicatonan cu ta representa e TRAHADORNAN!!. Y esaki ta realmente di lamenta.

Awor ta bin padilanti cu lo subsidia solamente 60% di salario di e trahador y no 80% manera a wordo informa na trahador prome. Ademas e subsidio di 60% lo wordo evaluacion tur luna.

Nos ta spera cu Dunador di trabao yega na palabracionan concreto y husto cu su trahador. Cu esaki nos kier bisa cu e dunador di trabo mester splica den placa chikito kiko e 60% di salario aki ta nifica den practica pa e trahador. Paso na final ta Gobierno (=pueblo) lo tin di bay paga esaki y lo tin cu paga tambe pa e “zachte lening”.

Nos ta spera cu gobierno ta busca un solucion pa esnan cu a cay afo awor akinan di FASE y ”Loonsubsidie”. Esaki mirando cu nos niun no kier pa nos ciudadanonan tin cu pasa den pobreza of hamber.

Den nomber di SIMAR, SPA y SEPPA

