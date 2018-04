Sindicato STA ta keda ariba nan punto cu e director di Elmar mester bay

Recientemente sindicato STA conhuntamente cu e delegadonan NV Elmar y Sr. Eddie Briesen, den representacion di Bureau di Minister President, a reuni cu e directiva di NV Elmar na oficina di mediador di gobierno.

E reunion no a dura mucho largo y e punto principal di e reunion ta e carta cu a wordo dirigi na minister president unda cu mayoria absoluto di mas o menos 90% di e trahadonan, cu ta cay bou contracto colectivo a firma cu nan no kier mas na e Sr. Robert Henriquez como director di compania Elmar .

Esaki a wordo ratifica den reunion cu mediador, aunke e la bin cu un protocol di aña pasa y sindicato STA a nenga di fima, unda cu gerencia di Elmar hasta a yega di suspende 3 di e delegadonan caminda mester a bay corte pa pidi nan derecho y huez a duna sentencia na favor di e esakinan, unda a bisa cu gerencia tin cu paga bek na e trahado aki y lamentablemente nan no a cumpli cun’e na e momento ey.

Si e trahadonan a haya nan pago, pero gerencia di NV Elmar no a manda un carta pa ‘trek terug’ e schorsing. Y esey lo ta e punta principal pa logra un acuerdo cu esun cu a wordo palabra den sala corte unda no tabata tin un veredicto, y riba esaki Sr. Diego di Cuba a señala cu otro biaha lo pidi huez pa dicta un sentencia.

Aparte di esaki, Sindicato a changa tur e trahado di Elmar, unda cu mayoria 90% di trahado ta afilia den sindicato STA, caminda cu fast ball a wordo manda den e direccion di trahado unda cu nan no por wordo firma cosnan sin cu nan ta informa debidamente y STA no ta kima nan dede riba esaki, si e trahado no ta bon informa y no si nan no negocia cu sindicato STA.

Lamentablemente gerencia di Elmar a pesar di esaki a sigui paga contribucion na UEA, despues di varios luna nan a stop despues di e caso den corte, pero e terkedad di parti di gerencia di Elmar a keda y a mustra mediador di gobierno e decision unanime unda e director di Elmar Sr. Robert Henriquez mester bay y si e lo ocupa otro posicion STA no tin nada di bisa riba esey tanten e wordo kita como director.

Sindicato a señala cu hopi cosnan a bay robes y desicionnan fout cu a wordo tuma pa e gerencia aki. Un di nan lo ta e caso di e autonan electronico na Aruba cu ta hopi caro anto NV Elmar ta duna nan coriente por nada pa charge, siendo cu nan mes ta esun cu mas placa riba nos pais pasobra cu hende humilde nunca lo tin acceso na un auto asina caro balora na un 50mil fls. Y mester bin cambionan den e companianan aki y na e utilities tambe. Ta uzando placa di pueblo pa faborece esunnan cu tin moda di bida di luho y tin mas ehempel. Pero Sr. de Cuba no kier a amplia mas ariba esaki. Lo bin cambionan bastante formal den e directiva di Utilities tambe. Ta den man di board pa dicidi kico ta bay haci awo, segun Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA.

