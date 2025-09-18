Diego de Cuba di sindicato STA durante un entrevista a duna di conoce cu tin un situacion ta reinando na Triple A Nv y principalmente bou departamentonan cu ta resorta bou e operacion diario di Airport y hendenan cu ta traha warda, y nos a bin ta analisando e situacion aki foi basta tempo caba y a adverti Triple A Nv pa stop cu nan mal parti y stop viola e contracto Colectivo pero aparentemente nan ta sigui.
Diego de Cuba a bisa cu tin un CAO unda e cantidad di punto di e contracto cu ta wordo viola door di gerencia di AAA Nv ta increibel y bo tin den e contracto colectivo un 10 articulo viola y tin acuerdonan cu a yega na dje tocante cambio di warda entre personal di warda y tambe ta keda viola y cambia cos manera nan kier y a bisa cu ta basta. Sindicato STA a papia cu e trahadornan, a manda carta pa gerencia di AAA y a dunanan te dia 19 pa reuni y si no reuni lo premira un accion diasabra awor na Aiport unda lo yama e personalnan pafo pa reuni.
Nos no por laga e situacion aki escala pasobra nos a ripara caba ki direccion Airpor ta bayendo y no por, Airport ta bayendo den un direccion di dictadura Diego a menciona y ta un compania estatal di e pais Aruba y no por bay den e direccion ey, y ora bo bay den e direccion ey bo ta crea caos bou bo empleadonan y situacion desagradabel pa traha aden y cada biaha tin problema y esaki no ta bon. Nos mester pone un stop na e mal practica aki y respeta e CAO manera e ta. Pero awor aki e intern director cu a bin y a traha caba na Airport y e sa bon den kico nos ta papia y spera cu el a siña papiamento tambe. Pasobra nos cartannan ta na papiamento pasobra na Aruba bo ta y siña bo papiamento, si aki bo kier bin traha siña papiamento y pio cu sindicato STA.
Foi januari 2025 ta advertiendo nan di e situacion aki y no ta duna oido y nos no ta hayando contesta cu nos ta buscando y no tin contesta mes, nos a pensa di cana e caminda aki via mediador y tambe e caminda di minister pero esaki lo por bay sosode prome cu bay accion, pero no ta descarta un accion pasobra e trahadornan ta rabia.
Nos tur sa cu airport ta bay bira mas grandi debi ne proyecto 2030 y ta un proyecto cu a hinca riba 500 miyon y bo ta sa e t’ey bira mas grandi y bo sa cu bo lo bay tin mester di mas personal y bo no a zorg pa esaki, y aki ta forsando e trahadornan awor aki y tin manera un overtime structura riba Airport y ta haciendo mal uso di un articulo den e CAO. Den momentonan critico, horcan, y cosnan extremo of retraso bo ta obliganan, pero no lubida cu e trahadornan di warda bo bida ta limita caba y pesei bo ta haya un schedule bo programa bo bida social. Awor cu bo tin mayornan ey den cu tin un programa traha caba pa nan bida social, si bo bay forsa e personal traha overtime bo ta practicamente interumpiendo na bida social. STA lo sigui e desaroyo aki di cerca wak si gerencia di Tripe A lo atende cu e sindicato.