Sindicato SPA ta lamenta e manera baho con un media ta atacando Polis sin investigacion ta cla

Sr Dirksz di sindicato di polis SPA diahuebs mainta a yama un conferencia splicando algun punto relaciona cu medianan cu ta atacando polis.

Relaciona cu e sucedido di e tiramento na Savaneta riba un turista a ataca polis den un forma baho. Sr Dirksz a menciona pa prome cu bo bira polis bo no por tin un straaf kaart, despues di esaki bo tin pasa por lo menos shete test pa asina bo drenta curso di Polis pa caba cu esaki y despues sirbi e comunidad.

Kico ta pasando loke a pasa den prensa ultimo dianan aki cierto medianan ta saca potret di Polis den uniform lastranan manera cu Polis ta criminal, pero e criminalnan mes nan ta tapa nan cara. Polis ta un ehempel, caminda un famia si su miembro ta Polis ta cerca dje nan ta bay pa conseho. Ora bo ataca un Polis, bo no ta ataca e so pero bo ta ataca su famia y e resto di su coleganan cu ta den servicio. Despues cu cierto insinuacion a sali den media y a tuma contacto cu Alto Comisario pa sa kico ta pasando, y mes momento e Alto Comisario a informa Dirks di SPA cu e investigacion ta andando ainda y lo contrario loke a sali den un media pero ta falta djis pa e caso bay dilanti hues manera a keda poni, esaki ta un acto cu nos di sindicato SPA ta condena y tipo di insinuacionnan aki por causa un impacto social inecesariamente. Bo ta hayabo cu pueblo ta lanta cu Polis inecesariamente y loke a keda publica no ta berdad, ora cu e investigacion keda cla completamente e ora ta haya sa kico a pasa.

Loke ta e auto mes di e turista ta den beslag ainda den warda di Polis, Dikrsz no ta compronde cu un burger si bo no ta un opsporing ambtenaar con e por a drenta den un warda di Polis haci investigacion riba un auto den beslag y manda esaki prensa y esaki ta totalmente condenabel y Dirksz kier sa permiso di kende y tambe e fiscal cu ta encarga cu e investigacion si e sa di tur e fechorianan cu ta pasando y kico ta bay wordo haci.

KPA tin su departamento tecnico cu ta BFTO y nan ta esnan huramenta pa haci e investigacion y traha e rapport y cu nan rapport esaki ta bay dilanti hues pa determina kico ta bay pasa. Tin etendi cu e abogado a trece e persona aki ta mas cu ovio cu si e persona paga un abogado, y e trabou di abogado y otro persona mester ta na fabor di e sospechoso y no contra, y loke ta pasando cu e parti di e sospechoso ta wordo publica pero e investigacion mes no a caba y si e investigacion no caba nan no por bay den media cune. Di parti SPA ta condena loke ta pasando y ta spera di parti di leiding di Cuerpo Policial reacciona.

