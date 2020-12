Tur compania estatal tin cu cumpli pa e fondonan di solidaridad

For di ayera a riba medionan social a sali un carta di director di WEB caminda ta splica cu gerencia di WEB a tuma decision pa honra e peticion di S.I.W.A. a base di articulo 8 inciso 3 di e protocol di 18 di mei 2020, stop e retencion riba salario di miembronan di S.I.W.A entrante luna di november 2020. Esaki ta pa motibo cu a wak cu empleadonan di mayoria di companianan di gobierno no ta aporta na e fondo di solidaridad pa FASE.

Awe mainta sr. Erik Henriquez, lider di S.I.W.A ta comparti cu nan a cumpli cu e 12.6% di nan salario y yega na protocol manera a menciona pero si tur compania cumpli debidamente. Pa nan sorpresa 7 compania so a pone pa e aporte di fondo di FASE.

Pero di compania a wak cu a duna, pero nan kier haya sa na unda e fondo di otro compania a bay si no ta pa FASE. E ta bisa cu nan a pidi reunion pero no a haya. E ta bisa cu ta berdad tin compania cu a haya problema pa draai manera Serlimar, un Arubus, nan ta compronde nan por a keda cu placa. Sinembargo tin otro cu no a entrega nada y no tin’e asina malo, pero no a kita for di trahado.

“Nos a bati bel, con porta cu pa 6 luna largo hende a get away, tin hende a keda sin haci huiswerk den gobierno. Nan bay find out di con e otro compania cu no a cumpli cu su fondonan”, sr. Henriquez ta bisa.

A firma un protocol di cuminsamento e prome luna te cu 31 di december, pero si en caso resulta no ta aporta manera request ta keda cu derecho di sali afo y den e caso aki esey e a pasa. Sr. Henriquez ta pidi pa tin un splicacion cla riba henter e asunto aki.

Pa oranan di atardi, minister sra. Xiomara Maduro a duna un conferencia di prensa caminda el a comparti riba e carta y e fondonan di WEB. Sra. Maduro a bisa cu a reuni cu lider di S.I.W.A y director di WEB pa asina tin claridad riba e asunto.

E mandatario a duna di conoce cu e corta den salario riba tur e 20 compania cu tin riba e lista. Tambe e mandatario a finalisa bisa cu no mester ta asina cu pa motibo cu un ta solidario y ripara cu otro no ta duna, e ora tambe mester stop di duna.

