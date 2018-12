Sindicato SIWA no ta descarta cu lo por tin welga si no jega na areglo

Tensionnan ta hopi halto entre gerencia di WEB Aruba NV y Sindicato SIWA . Tin un proposicion nobo cu a bini di gerencia, esaki desoues di basta siman di deliberacion y esaki ta bira e di tres of di cuater proposicion. Dus e ora ta deber di sindicato pa trece esaki pa su miembronan pasobra gerencia ta mustra cu esaki ta e ultimo. Sindicato por duna su opinion riba e proposicion aki pero ta final ta e miembronan. mester duna nan opinion riba esaki pasobra manera Sr. Edrick Henriquez di SIWA a bisa, e ta mesun trahado cu e otronan y akinan ta e miembronan tin cu dicidi. Awe a convoca un reunion cu tur miembro di sindicato p’asina nan haya splicacion di e pakete. Un di e cosnan cu a stroba e situacion cu a tarda asina hopi ta cu sindicato mes a cuminza laat cu e negociacionnan pasobra un di e motibonan ta cu director a bai opera wowo na Colombia kiermen akinan no por haci nada otro. Pero tambe loke a haci e situacion cai mas laat ta cu gerencia a cuminza na negocia mitar dia y asina no ta caba. Gerencia defacto a kere cu nan lo bai sali facil di e negociacionnan aki y esaki no tabata e caso y asina sindicato a hayanan mes hinca den e posicion aki, pero lo mester tene pasenshi pa wak con e resultado lo bai ta.

Como sindicato semper bo ta lucha pa e empleadonan bai dilanti y e ora ta surgi e pregunta cu si WEB Aruba NV e ora no tin placa pa cumpli cu e peticion di sindacto. Akinan Sr. Henriquez a duna di conoce cu esaki no tin nada di haber cu e situacion di e campania pasobra un cos semper mester tene na cuenta ta pa no daña e situacion. Pues semper loke gerencia ofrece sindicato no por afecta e compania den ningun sentido y peor ainda pueblo di Aruba. Pero e cos mester ta cu tur hende mester haya su “fair share”. E punto di salida di gerencia mester keda baha awa y coriente pa comunidad, anto sindicato no mester ta un estorbo pa esaki. E no por t’asina cu ta sindicato so mester carga esaki, sino ta hunto mester haci’e cu e meta pa sirbi pueblo miho. E hecho cu den pasado WEB a inverti cu ta costand’e miyones extra, esta e situacion di Eco Gas, Sr. Henriquez a duna di conoce cu e cobranza a bai caba algun luna pasa y esaki a ocasiona disputa grandi riba otro topiconan pero cobranza ey a bai. cu gerencia ta di opinion cu ta un otro storia, esey ta un debate legal e lo bai bira. Sr Henriquez a mustra si cu placa semper ta keda un factor, sindicato SIWA ta willing pa tira awa den biña, sindicato no tin problema basta e no tin consecuencia pa pueblo, pasobra esey tambe ta e preocupacion di sindicato SIWA. E prome cos di sindicato aworaki ta di bai mes y negocia y bisa e resultado di e miembronan y di eynan ta wak ki direccion of paso lo tuma e ora. Anto si no jega na nada, lo por tin consecuencia.

