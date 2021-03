Sindicato SIMAR y SEPPA no ta acepta e carta cu falta di profesionalismo di minister Lampe

Diaranson mainta docentenan di Emmaschool a sinta hunto cu sindicato SIMAR y SEPPA, esaki ta relaciona cu siman atras e docentenan a aserca ambos sindicato relaciona cu e situacion di fusering cu ta pasando. A manda un carta tambe pa minister di enseñansa sra Josefina durante un conferencia a informa pero diamars merdia e minister di enseñansa a contesta e sindicato y ta hopi importante pa keda profesional, pero si wak e carta e minister a keda hopi leu di profesionalismo y ta mas tanto ridiculo.



Pa sra Josefina di SIMAR, si bo haya un carta cu ta bisando bo cu bo no debe sindicato ningun splicacion y ta Parlamento so, cu otro palabra bo ta bisando cu e docente no merece splicacion y anos ta aki vociferando loke e docentenan ta haya y preocupanan, pa bo bin bisa nos esaki cu bo no kier splica sindicato nada cu otro palabra bo ta bisando docentenan cera bo boca acepta. Sra Josefina a splica cu e manera con e minister ta maneha su cartera ta dictatorial, unda e ta splicando cu bo tin sinta, scucha cera bo boca y acepta ta algo cu den e mundo di enseñanza nos como educador mes ta siña nos muchanan cu ta importante pa bo siña dialoga, pa puntra pa bay dilanti bo tin un minister cu ta repesentando e grupo aki y ta haciendo contrario. Nos ta hopi leu for di cas, nos kier keda profesional pero e ridicules di marca mayor cu e carta aki ta representa y como sindicato nos no por para su tras y e docentenan tampoco no lo para su tras y a laga sa di no lo acepta esaki for di e minister di enseñansa.

Nos como sindicato SIMAR y SEPPA ta orguyuso di e maestronan di Emmaschool pasobra cueste lo ke cueste nos ta bay sali pa e derecho di nos muchanan special cu nos ta duna les, y como sindicato nos ta respetanan y lo tin reaccion di parti docentenan di loke minister a manda.

For di prome dia di e Minister ta un pesadia so maestronan ta pasa aden cune

Sra Magaly Brito di sinciato SEPPA a duna di conoce cu si analisa e carta riba su mes y desde cu e minister di enseñanza aki a tuma e cartera ta unico cos cu nos por bisa ta un desaster cu tin den enseñansa riba su mes, for di comienso di e atakenan y e manera di funciona di e Minister Lampe y e experencia pa esnan cu a labora rond di enseñansa nan ta catologa como un night mare cu tin di lanta cune. Awor aki esaki a topa cu e grupo di Emmaschool y tin algun tempo caba e minister ta ataca e enseñansa especial y awor ta mirando e consecuencianan, y e consecuencianan por ta hopi devastador y ta bon pa e comunidad analisa e informacion cu nos ta bay duna pero lo vocifera loke e grupo di trahadornan aki y e sentimiento cu ta biba den nan diariamente. Nos lo prepara e plan cu e maestronan lo carga.

