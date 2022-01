Diamars atardi un sucedido na Colegio Arubano a escala unda a schors e Rector di e scol menciona. E situacion na Colegio Arubano pa basta tempo ta tenso. E relacion di e directiva di Colegio Arubano cu e docentenan no ta na un manera sano. E base di confiansa cu mester tin entre e directiva y personal no t’ey y awe tardi e situacion a sali for di man.

E presidente di e directiva, den persona di sr. Ernesto Rosenstand, a haya ta bon pa schors e director sr. Tim Croes, sin cu tin un motibo valido. E docentenan ta hopi disgusta cu e situacion cu ta reina na Colegio Arubano y ta desaproba tal actitud di e presidente y ta duna nan sosten na e rector.

E consecuencia di e sucedido a resulta cu gran mayoria di e docentenan a dicidi cu mayan diaranson 19 di januari 2022, lo no duna les na e alumnonan. Nos ta lamenta cu e sitaucion mester yega asina leu, pero mirando cu pa basta tempo no ta mira ningun mehoracion e docentenan ta sinti nan mes obliga pa tuma tal decision.

Directira di SIMAR, e sindicato di maestro di Aruba, ta na altura di e sucedido y ta para pa e interes di su miembronan cu ta labora den sector di enseñansa. Nos ta spera cu den tempo rapido por bin un solucion cu ta trece tranquilidad pa asina por minimalista e daño cu esaki por trece pa enseñansa na Colegio Arubano.

