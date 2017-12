Sindicato Simar ta para banda di idea pa mas curso pa docentenan

Presidente di Sindicato di Maestro, SIMAR, Sra. Sheila Tromp ta splica cu e idea di nan minister nobo ta positivo pa duna nos docentenan curso pa detecta un mucha cu problemanan social, pero tambe mas aleu. E ta amplia mas ariba esaki.

Si wak bon, e docentenan ta e unico profesionalnan cu tin den veld. En principio, nan no tin un coach. No cu nan no tin un coach, pero hopi biaha nan ta lubida cu e docente mester duna les, mester duna e materia pero tambe brinda e alumno, e posibilidad pa sigui desaroya su mes y naturalmente, e mester di hopi tools.

E por ta un peso, pero segun Sra. Tromp, cada biaha mester refresh cosnan. Mester por reforma nos maestronan y den esaki SIMAR a aproba e pensamento. No cu Simar no tin e conocemento, pero tin biaha e cosnan no ta asina duidelijk y maestronan no ta consciente con pa actua. Hopi biaha e instancianan cu ta afo, no ta trahando hunto. Esaki ta trece un peso den scol. Mayoria biaha ta e docente tin cu resolve un problema den cas of tin cu handle un problema cu ta den klas. Y si wak, tin 25 pa 30 mucha den klas. Di otro banda, e ta un back up pa e maestro mes pa haci mas fuerte den su funcion.

Simar a trece dilanti, cu tin discrepancia entre e scolnan publico y e scolnan subsidia, cu na un directiva tin hopi trahado social pa cierto cantidad di scol y na otro directiva tin minimo, pa mayoria di e scolnan na Aruba. Esaki tambe a wordo trece dilanti. Ora cu tin problema na scolnan, e no por wordo atendi mesora ya cu no tin personal. Diferente departamento ta bisa cu nan tin falta di personal. Esaki ta haci cu casonan cu no ta cana dilanti.

Mas aleu, Sra. Tromp a bisa cu nan ta apela riba nan consenshi di cada uno, bo sa con bo ta traha, bo ta trahando cu mucha, bo ta traha cu informacionnan delicado, pero tambe cu maestronan cu informacionnan delicado por bin dilanti. Tin e problema awendia di rednan social. Di biaha un informacion ta sali pafo. Hendenan cu no sa di e caso ta bay opina, ta trece esaki ariba facebook. Ta trece e maestro den un lus negativo, siendo cu hopi hende no sa kico ta e realidad tras di esaki. E cambio di mente, no solamente ta e instancianan, pero e mester bin di e comunidad completo. No mester biba pa nos so, pero mester ta consciente di loke ta rond di nos.

Un biaha pa luna, Simar lo tin un reunion cu Departamento di Enseñansa y Minister, nan lo bay follow up ariba puntonan cu nan a trece dilanti. Despues tin algun punto cu cada biaha nan lo trece dilanti. Lo palabra tambe cu departamento di Enseñansa y e minister lo bay cu Bureau Leerplicht y lo sigui ariba e casonan y decisionnan cu ta bay tin, pa bienestar di enseñansa mes. Lo bay traha ariba un rapport di e puntonan compila pa pasa esaki pa e minister, segun Sra. Sheila Tromp, di sindicato di Maestronan, SIMAR.