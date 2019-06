Sindicato Simar ta apoya tur docentenan di tanto Traimerdia y SPO

Durante e reunion den Parlamento cu Minister di enseñansa tabata presente, Sra Josephina Martilia como presidente di Simar tambe tabata t’ey. Minister a duna diferente palabracion cu e trahadonan y a ripara cu e no a honoranan pero riba cierto puntonan no tin un claridad y e ta bisabo algo pero no ta bay specifico.

E minister ta duna ehempel di Hulanda pero no por compara Hulanda cu Aruba pasobra nan tin un otro sorto di structura y e zorgsysteem cu Hulanda tin Aruba no tin’e. Ora un docente tin un klas cu mucha cu dificultad tin un hende pa yuda e docente y asistie den esaki y no tin esaki, unda docente mes tin cu haci esaki y duna les di calidad. E ehempelnan aki no tin luga pa e bira un realidad awor aki na Aruba pasobra e structura di e otro pais compara anos ta full otro cu aki. Sra Josephina a bisa cu e ta spera cu loke Minister di Enseñansa a bisa cu e traimerdia ta bay keda manera e ta e honora su palabracion cu e ta duna.

Sra Josephina ta contento di tur e preguntanan cu e Minister ta hayando unda e preguntanan ta fuerte y a scucha specifico loke e Minister ta bisa. E presentacion cu e Minister a duna no tabata tin hopi claridad y nos ta mirando esakinan di cerca como sindicato.

Ariba e tema di SPO minister a bisa cu SPO completo ta bay Brazil, y esaki ta u precupacion grandi pa e docentenan cu si cos sigui asina lo tin problema, y e cambionan cu Minister tin kier sigui den e rumbo, pero ta spera cu Minister scucha e docentenan y purba na dialoga pa bin un solicion pa tur hende ta contento y e docentenan baha vakantie cu claridad den mente.

