Sindicato SIMAR: ‘Niun momento nos a bisa cu nos no ta keda solidario”

Josephine Albertus, presidente di SIMAR ta recorda cu nan a entrega un carta riba 6 di November pa prome minister unda ta pidi pa reunion pa trece claridad pa e miembronan. A hasta skirbi den e carta cu e miembronan a bisa cu nan no kier haya golpi inespera, y keda confronta cu sorpresanan di un dia pa otro.

“Niun momento nos a bisa cu per direct tur cos tin cu caba. Ningun momento nos a bisa cu per direct nos no ta bay keda solidario, nos tabata solidario for di comienso y nos lo keda solidario”, segun sra. Albertus.

E unico cos cu a bin dilanti ta cu e periodo mester ta determina; dus nan tabata kier mas claridad. SIMAR a scucha cu pa 2021 ainda e inhoudingen lo keda. “E manera cu ta wordo bisa manera cu sector publico no kier ta solidario mas, esey no ta cuadra”, sra. Albertus ta splica. Sindicato a manda cuater carta pa pidi pa claridad, a pidi un reunion pa por dialoga hunto, haya informacion cu por trece bek pa e veld.

Dus SIMAR ta clarifica y enfatisa un biaha mas cu nan no a bisa ningun momento cu nan kier ta solidario, e unico cos cu a bisa ta cu kier claridad y pa haya esaki mester por sinta na mesa y dialoga, mescos Aruba a dialoga cu Hulanda pa basta luna pa por bin na un acuerdo pa trece claridad. “Esey ta loke nos ta pidi pa sinta cu gobierno pa haya claridad pasobra e ora nos por duna esaki bek na nos miembronan, pasobra nos tin un responsbilidad cu nos miembronan ora cu nan bin cerca nos puntra nos pregunta, nos mester por contesta nan”, sra. Albertus ta bisa. SIMAR no ta bay tras di redo of traha storia segun sra.Albertus, p’esey a pidi pa un reunion y manda carta.

Comments

comments