Sindicato SIMAR a manda carta pa gobierno sperando contesta con ta bay kita e porcentahe riba salario

Josephine Albertus cu ta presidente di sindicato SIMAR a menciona manera cu tur hende sa cu for di 13 Maart 2020 cu na Aruba a keda conoci e caso di CoronaVirus y varios cos a cambia te hasta scol a cera, y hopi cambia a baha salario di e trahadonan y un di nan ta pa e sector publico e 5% cu mester kita for di salario pa luna for di 1 Mei te cu December 2020. A cuminsa puntra di miembronan con lo kita e porcentahe aki, of lo tin un codigo special den e salaris slip y asina tur hende sa cu esei ta algo temporal y no ta algo structural. A tende diferente storia y pa es motibo aki a manda un carta y kier claridad, tin cu corda ora kita esaki for di e bezoldiging tur cos cu bo ta spaar y paga ta bira menos, azv, pensioen y mas y esaki no por bay asina mas. Nos a compronde cu e situacion di crisis a tuma cierto decision y hopi tempo caba nos a bisa no tin dialogo, no ta bay bou consulta, unda ta gewoon informa, impone y esei ta cosnan cu no por. Sra Albertus a menciona no kier pa un fin di luna yega y tur hende bay wak nan salaris slip y ta ripara kico a pasa cu e bezoldiging y con el a baha y tin siguransa cu lo haya esaki bek na januari te ainda ningun sindicato no a firma un acuerdo y tur cos a bay unilateral y nos no tin garantia y a compronde cu tur cos cu ta bin for di Hulanda e ayudo ta pa luna y kico nos por spera na Juni si lo ta mescos of tin cu entrega menos of mas y mester bin un claridad, y esei ta cosnan importante debi cu no por yega y touch cu derecho di trahadonan. Nos kier trece claridad pa nos miembronan y es motibo cu e carta a keda manda pa haya un contesta amplio, te ainda nos no tin informacion ainda di parti di gobierno.

