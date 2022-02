Presidente di sindicato SIMAR sra Josephine Albertus durante un entrevista cu Masnoticia a splica cu dialuna nan a manda un carta pa prome Minister di Aruba sra Evelyn Wever Croes unda a vocivera nan preocupacion pa cu e parada di luz nacional cu gobierno a informa. Diabierna tras di lomba sindicato SIMAR a haya hopi yamada di su miembronan di e veld di enseñansa y acercamento unda a vocivera nan preocupacion y asina a saca e carta aki pa Gobierno.

Pa basta tempo caba no tin inversion den e veld di enseñansa y te hasta den e tussenraportage di inspectie esaki tambe ta ser bisa y pa SIMAR ta hopi preocupante y hopi babuca pa wak actualmente cu mirando pa tanto tempo no tin inversion di veld di enseñansa y bin cu prioridad unda ta bin cu un parada di luz y den bista di como sindicato e parti di enseñansa e parti cu e mucha pa tanto tempo ta wordo perhudica y ta forma e futuro di pais y den nos bista prioridad mester ser buta den enseñansa. For di momento di covid nos tur sa cu scolnan a keda cera pa tanto siman y esaki a buta cu e alumnonan a haya un retraso y actualmente den 2022 den momento cu e scol a cera te cu awor aki no a bin cu e plan di inversion di parti di Gobierno pa yuda e alumnonan surpasa e retraso aki. Si tuma nota di otro pais esaki si a keda haci un parti di fondo a keda aloca.