Sindicato SADA: Director di DRH falta sigur di integridad

Sr Edward Maduro cu ta presidente di sindicato di Aduana SADA a tene un conferencia di prensa unda cu aña pasa y algun siman atras a toca e tema di loke ta un caso cu tin den corte y un sentencia di e colega Pablo cu a cuminsa contra pais Aruba riba un nombracion cu den bista di sindicato SADA e puesto ta uno ontrecht y e motibo ta pa pone tur cos riba mesa y demostra y mustra cu no solamente tabata tin cosnan cu no a bay corecto di parti director di Aduana y no a bay mucho bon na e parti di DRH ta haci su mes culpabel cu tin cu categorisa esaki uno no integro. Tin cu menciona cu tanto banda di Gobierno di tanto prome Minister y Minister di Finansas no ta mustrando interes y e atencion cu e Cuerpo di Aduana ta desea di haya for di nan. Sr Pablo den e sentencia a gana su caso y un caso cu nos a indica cu ta wordo basa riba mentiranan cu Sr director Ricky Croes a hinca denun draft y a wordo manda for di 2017 caba. Tin por lo menos 17 punto cu sindicato Sada lo bay mustra con easkinan a bin tuma luga te na e sentencia cu a cay 20 Januari ultimo.

22 Juni 2017 e director Douanne Sr Croes a manda un voor draft pa e minister di e tempo ey Sr Bermudez pa asina nombra sr Pablo den un rango di inspector asabiendo cu Sr Pablo no tin un diploma academico cu ta un di e puntonan pa bo wordo nombra den e rango di inspector di invoerrechten en accijn. Sr Bermudez na su turno 27 Juni 2017 ta manda un carta di e director pa Sra Lares na Drh pa pasa riba esaki y duna su banda di medaya y aki Sra Lares director di DRH rond di Augustus 2017 ta informa SADA di e dicho voord draft di e director, ora a puntre y a splica cu e meneer no por haya e nombracion y ta carese di e opleiding academico cu ta un di e condicionnan mas pisa pa bo haya e rango menciona.

Sr Maduro a bisa pa nan sorpresa di 2017 te cu 2018 no a tende nada mas di e tema aki y a kere cu esaki no lo pasa mas y pa sorpresa Februari 2019 cu e LB pa e nombracion a sali. Na turno di SADA a puntra Sra Lares di e caso aki y sra Lares a menciona cu e no sa di esaki y lo haci un investigacion pa sa kico a pasa, con hendenan a pasa contra su mes un ponencianan cu e meneer no por haya e dicho nombracion y ta un sorpresa. Sra Lares a laga sa cu e lo bay trek e LB aden pasbra e no ta bon. Nos mes a cuminsa haya documentonan den nos postbus y un di e documentonan cu nos a haya ta cu Sra Lares apresa di a bisa nos cu na Februari 2019 e no ta sa nada pero e voor draft di Sra Lares a sali April 2018 y firma esaki pa minister raad.

