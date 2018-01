Sindicato hunto cu Departamento di Labor mester atende cu problemanan di labor

Tin hopi conflictonan laboral tumando luga na Aruba y Departamento di Labor no ta atendiendo cu esey. Sr. Anselmo Pontilius ta amplia.

Mediador di gobierno, como institucion, tin un tarea hopi cla defini pa ley. E ta atende cu e conflictonan, e ta media entre e partidonan y ta atende cu referendum. E tarea pa atende cu situacionnan individual, mediador di gobierno no tin autorisacion pa esaki.

Sr. Pontilius su sugerencia ta cu sindicatonan cu ta kere e departamento lo mester actua di un otro forma, y e lo propone esaki na sindicato di FTA, pa sinta hunto cu e gerentenan di Departamento di Labor. Ta pa analisa pa tin un miho control, pa percura pa e leynan vigente, mester wordo aplica of preveni e conflictonan aki. Pa esaki lo mester sinta cu Departamento di Labor, si nan forma di eherce e trabao, si nan falta personal of si e sindicatonan tin otro sugerencianan con pa atende cu e diferente problemanan den sector priva. Den e caso aki, esey ta tarea di Departamento di Labor. E tin e leynan den su man, e cambionan den ley haci na 2013- 2014 ta duna algun autoridad pa e.o. aplica boet cerca dunadonan di trabao cu no ta cumpliendo. Ta hopi importante pa sinta cu e departamento aki cu ta autorisa pa ley, pa actua, control, y logico, prevencion di mal uzo di nos leynan laboral.

Eynan, segun Sr. Pontilius ta e parti unda cu conhuntamente ta bay atende, y ta bay describi den cua areanan di trabao, tin e problemanan mas serio. Y tambe, na mes momento, describi cual ta e puntonan, unda nan a mira mas violacion di leynan laboral, den cual sector.

Den companianan cu tin trahadonan cu ta traha den siguridad, aunke no ta tur, pero hopi di nan no ta cumpli cu ley, door di no paga overtime. Tin interpretacion den sector construccion, atrobe, segun Sr. Pontilius, no tur, pero tin companianan cu ta abusa di e situacionnan. E parti nan aki lo tin di bay describi, structura e sistema. Si den e proximo 3 lunanan, Departamento di Labor bay controla con e cumplimento di ley ta cu e companianan ta, pa percura e sector priva, e dunado di trabao, y invita AHATA, ATIA, San Nicolas Business Association pa sinta na mesa, pa si miembronan di e organisacionnan aki, ya cu violacion di nos leynan laboral, ya cu Aruba ta perde mas di gana. SVB mes a declara cu cuanto trahado no ta inscribi of registra na SVB. Aworaki nan ta mas actualisa ariba esaki. E parti aki ta hunga un rol segun Sr. Pontilius.

E parti cu SVB a atende, asina tambe Departamento di Labor hunto cu sindicato y dunado di trabao mester wak e sector y investiga kico ta e problemanan mas grandi y atende cu esakinan debidamente, segun Sr. Anselmo Pontilius, mediador di gobierno.