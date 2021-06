Sindicato FTA: Trahado tin derecho pa bay Vota

Sindicato FTA: Un pregunta cu ta bolbe cada temporada di eleccion, ta esun regardando e cantidad di ora cu un trahado tin derecho di ta liber pa asina por vota.

Di acuerdo cu articulo 40 di e “Kiesverordening” un dunado di trabao tin e obligacion di duna e trahado – cu tin derecho di vota – por lo menos 4 ora consecutivo liber durante e tempo cu e stemlokaalnan ta habri (pues entre 8:00 mainta y 7:00 anochi), excepto si e trahado durante e periodo ey tin 4 ora consecutivo liber caba.

Essencial pa por haya liber ta pues cu e trahado:

[a] tin derecho di voto

[b] no tin 4 ora consecutivo liber caba entre 8 a.m. y 7 p.m.

Pues un trahado cu derecho di voto cu ta traha di 7’or mainta pa 3’or di atardi, no tin derecho riba e 4 oranan consecutivo liber for di trabao, como cu entre 3’or y 7’or di anochi e tin 4 ora consecutivo caba liber durante cual e por eherse su derecho di voto. Igual ta conta pa un trahado cu ta traha di 12’or di merdia pa 8’or di anochi, como cu entre 8’or di mainta y 12’or di merdia e tin 4 ora consecutivo caba liber pa por vota.

Un pregunta cu ta wordo haci hopi ta si e dunado di trabao por duna e trahado un fraccion di e 4 ora nan liber pa asina completa e 4 oranan cu ley ta prescribi. Por ehempel, e trahado ta labora di 8or mainta pa 4or atardi y e dunado di trabao ta dun’e liber di 3’or pa 4’or pa asina e trahado tin e 4 oranan entre 3’or y 7’or pa vota.

Aunke e pensamento aki por zona logico, esaki sinembargo no ta locual e legislador tawata tin den mente ora di a traha e ley. Den un decision di Corte di Prome Instancia di Aruba cu ta data ya for di aña 1994 (KG no. 149/1994), a wordo determina cu intencion di e legislador tawata cu e 4 oranan consecutivo mester ta durante di e horario di trabao (esaki a base di e Memorie van Toelichting riba e Kiesverordening).

Den e caso e cuestion e empleadonan na e empresa, miembro di FTA, tawata traha di 7:30 pa 15:30 pues nan tawata cai mei ora “short” di e 4 oranan pa por vota atardi. E pregunta na corte tawata si esaki por a wordo resolvi door di duna e empleadonan liber cuminsando 15:00 pa asina toch cumpli cu e 4 oranan consecutivo liber.

Corte a dicta cu apesar di e hecho cu e solucion cu e dunador di trabao a pensa ta razonable, e legislador (wetgever) tawata kier otro. Hues a indica cu e “Memorie van Toelichting” riba e “Kiesverordening” ta bisa:

“Cuater ora consecutivo” ta significa un periodo cu no ta wordo interrumpi door di trabao na beneficio di e empleado. E votado cu por ehempel ta traha di 7:30 te 12:00 y di 13:00 te 16:30, lo mester haya respectivamente di 7:30 te 11:30 of di 11:30 te 16:30 liber.”

Pues ta asina cu e trahado den e ehempel no por haya liber for di 15:00 y hasta ta asina cu e pauze pa come di 12:00 pa 13:00 no ta permiti pa conta, paso e trahador den e ehempel mester ta liber desde 11:30. Di e forma ey ta yega na e 4 oranan consecutivo (di 11:30 pa 12:00 y di 13:00 pa 16:30).

Finalmente hues a meciona tambe cu e “Memorie van Toelichting: tin un error chikito miando cu (tambe na 1972/1973 tempo cu e ley a wordo traha) votamento tawata cuminsa 8’or di mainta, loke ta rece cun’e cu e trahado den e ehempel mo mester wordo duna liber for di 7:30 pa 11:30 sino di 8:00 pa 12:00.

Pues si pafor di ora di trabao e trahado no tin 4 ora consecutivo pa vota durante e oranan cu e stemlokaalnan ta habri, e dunado di trabao tin cu duna e 4 oranan aki completo y consecutivo durante e orario di trabao y pauze pa come NO ta wordo inclui den e 4 oranan liber!

Comments

comments