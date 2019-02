Sindicato FTA ta cla pa miembronan den refineria pero ta mirando e desaroyo di cerca tambe

Sr Hubert Dirksz presidente di sindicato di FTA den un conferencia di prensa a puntre e topico di refineria di Aruba den e momentonan cu e ta pasando aden. Sr Hubert a bisa cu nan a haya informacion for di mediador di gobierno pa loke ta e trahadornan y staaf den e refineria pa FTA representanan ta tuma luga dia 22 Februari y a informa caba cu ta necesario pa e representante di e trahadonan aki tanto esunnan den e otro trabounan cu ta wordo representa pa IOWA hunto cu FTA mester sinta cu Gobierno y CITGO pa atende pa loke ta e futuro kico ta bay pasa. Pasobra keto bay tin incertidumbre no maske bin declaracionnan na fabor of contra di e situacion pero e incertidumbre t’ey mientras cu e candela ta cendi y e ta bira un situacion no facil.

Aruba a depende pa hopi aña riba un refineria y sin un refineria Aruba a sintie, pero sinembargo turista a sa di carga e economia di pais Aruba y esei ta nifica cu un refineria ta bon bini, y na Aruba e lo hunga un rol positivo y pa e presupuesto di pais Aruba y por yuda baha e debenan. Pero mester tene cuenta cu e realidad cu Venezuela cu nos no sa con ley y hopi lo dura prome cu haya un solucion pa loke ta e situacion pasando. Tin hopi informacion y kisas speculacionnnan pero ta na mesa nos tin cu haya esakinan y cierto momento esaki no ta den nos mas. Nos responsabilidad ta pa defende e derecho di e clase trahado e miembronan.

Tin un cantidad di persona trahando den refineria cu un contratista ta sin trabou, y masha poco di nan ta avilia na sindicato FTA, antes tabata tin basta miembro pero e poco trahadonan cu tin avilia ultimo informe cu a haya di nan cu nan ta stop di warda ariba un noticia positivo y esei no ta bon pa tende.

Por ultimo Sr Dirksz a comenta cu e refineria ta keda hopi importante berdad ta spera cu e caso di placa cu mester drenta pa e refineria por draai y esei lo yuda Aruba, pero ta depende di loke ta pasando na Venezuela y e situacion di Citgo mes.

