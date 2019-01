Sindicato FTA: Mas proteccion laboral den 2019

Pa algun trahador e contesta ta SI! Esaki tin di haber cu e hecho cu entrante prome di januari 2019 a bin cierto cambionan automatico den ley cu ta hasi cu un grupo mas grandi di trahador ta cai bou di proteccion di e Ordenanza Laboral (Arbeidsverordening).

Di acuerdo cu articulo 3 di e Ordenanza Laboral, e contenido di ley aki ta aplicabel unicamente riba trahadornan cu tin un entrada bruto (pa luna) cu ta igual of menos cu 2 biaha e salario minimo vigente. Ademas e articulo ta menciona cu e factor aki lo aumenta anualmente cada dia prome di januari te na un maximo di 2.5 biaha e salario minimo, excepto den caso cu Minister di Labor decreta cu esaki no ta sosode.

Dia prome di januari 2015 e factor a aumenta na 2.1 biaha e salario minimo, dia prome di januari 2016 na 2.2 biaha e salario minimo, dia prome di januari 2017 na 2.3 biaha e salario minimo y dia prome di januari 2018 na 2.4 biaha e salario minimo. Dia prome di januari ultimo esaki a subi un bes mas pa 2.5 biaha e salario minimo.

Pues desde prome di januari 2019 esnan cu ta gana igual of menos di (2.5 x AWG 1.711,15) AWG 4.277,88 (bruto) pa luna lo cai bou proteccion di e Ordenanza Laboral.

Manera indica anteriomente, esaki lo ta ultimo biaha cu e limite di proteccion lo subi a base di e factor menciona den ley, como cu e maximo ta 2.5. Den futuro e limite di proteccion lo conoce aumento solamente na momento cu salario minimo aumenta.

E Ordenanza Laboral ta importante pabo como trahador como cu e ta contene un cantidad di regla encuanto horario maximo di trabao, tempo di descanso, dianan di fiesta, etc. Asuntonan manera e porcentahe di pago pa oranan traha despues di e horario regular (overtime) y/of riba dianan di descanso (off day) ta wordo regla den e ley aki. Pues na momento cu e ley aki ta aplicabel pabo e dunador tin e obligacion di cumpli cu e stipulacionnan manera menciona den dje.

Den caso cu bo no ta cai bou di e ley aki NO ta nifica cu bo no tin derecho riba overtime y/of tempo liber. Den e caso ey partidonan simplemente tin cu yega na acuerdonan propio manteniendo nan mes na locual ta razonabel y usual den e ramo. Ademas den caso cu na bo empresa tin un contrato colectivo di trabao (CAO), e contenido di esaki ta regula cual trahadornan, irrespecto e haltura di nan salario, tin derecho riba e beneficionan antes menciona.

Tene na cuenta cu e aumento ariba menciona NO ta di e salario minimo. Ta trata unicamente un aumento di e limite di salario bou di cual e trahador ta cai bou proteccion di e Ordenanza Laboral.

