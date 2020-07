Sindicato FTA durante cumbre: No ta tur medida por tuma

Sr Hubert Dirksz di sindicato FTA tambe tabata presente durante cu Gobierno a yama e cumbre pa sindicatonan y gremio comercial pa papia riba e condicion cu Hulanda kier pone riba Aruba pa haya e ayudo financiero. Nos tur sa cu Aruba ta den un necesidad hopi grandi mirando cu e economia a bay plat y nos sa cu e fronteranan a wordo cera y e situacion na merca ta haci cu e turismo ta hopi slow y falta grandi di entrada di pais Aruba y no por cumpli cu su gastonan manera mester ta, y bo tin un sector priva cu companianan cu tabata tin situacion dificil y tanto e trahado y dunado di trabou y gobierno ta den retonan hopi grandi y nos no por sali afo di e facil aki. Lamentablemente ta keda nos pa ricibi un suma di placa di ayudo for di Hulanda mirando nos situacion con e ta no ta asina facil pa Aruba bay riba un mercado capital internacional pa haya placa y ta Hulanda tin cu yuda nos. Pa hopi aña nos mes a busk’e door di mal maneho y nos ta considera cu Hulanda ta coresponsabel y na momento cu e situacion tabata malo y mal maneho e mester a drenta aden y tuma medida pa yega asina leu, y na momento cu awor nos ta den un situacion dificil no ta asina cu di awe pa mayan bo situacion ta drecha y tin cu tuma tur medida cu loke Hulanda bisa. Nos por tuma algun si y algun no, y tin medida nos por tuma awo y despues, Hulanda tin un responsabilidad parti di reino pa yuda nos y nos ta un pais riba nos mes y nos tin nos status aparte y pa e motibo ey cu hopi eror a wordo cometi y tin cu wordo corigi y awor ta e momento pa corigi y mester tin e forma corecto pa hacie

Comments

comments