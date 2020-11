Sindicato: ‘E gobierno aki tin mesun ‘modus operandi’ di tur esunnan anterior’

Sindicatonan SADA, SIMAR y SPA a organisa un rueda di prensa diabierna merdia pa informa con a bay despues di reunion cu Ministerraad diamars ultimo.

Pa e sindicatonan, no ta cuestion cu nan kier mas placa pero loke nan kier refleha ta cu loke ta tumando lugar di parti di gobierno no ta na su luga. E sindicatonan ta bisa cu mester haci e husto pa tur hende y elimina e 25% cu tur e coordinadornan ter beschikking ta cobra. Tin no solamente pensionado ex politico pero tambe pensionado cu tambe ta trahando como coordinador. Tabata tin un cumbre ultimo na Renaissance por ehempel unda por a conta como 15 coordinador ta cana rond , entre nan pensionadonan cu ta sirbi ministernan co’I bebe y puntra nan si e ta friu of cayente suficiente, “esey no ta husto cu e ambtenaar ta wordo corta for di dje anto bo tin 10 representante di ambtenaar y 15 coordinador ta cana rond den un cumbre, e no ta bon”, Edward Maduro di sindicato SADA ta bisa.

Ta hopi insolito ora un hende wordo nombra pa cinco aña segun sr. Maduro, e no ta husto anto esaki ta un palabra cu mester resona segun sr. Maduro.

“Ta net e practicanan aki cu a ser condena den gobierno anterior, y esun anterior cu esey, bo ta keda wak cu e trend ta sigui bay, y bo ta wak cu esaki ta e problema mas grandi cu nos tin riba e pais akinan, e modus operandi di tur gobierno”, segun sr. Maduro.

Pa loke ta trata cortamento den salario, minister president a indica cu parlamento tambe lo bay keda ‘tot nadere orde’ apesar cu e ley cu parlamento a pasa ta papia te cu December, lo mester bin cambio den ley prome cu 1 di januari pa parlamento por cumpli cu e ‘tot nadere orde’ akinan. Conforme loke minister a informa sindicatonan, e no ta bay keda solamente na ambtenaar di Aruba pero ta bay over na minister y parlamento, pero esaki mester bay via ley. E sindicatonan lo keda vigila esaki di cerca pasobra ta obvio cu net esnan cu ta mas miho paga den aparato gubernamental, nan inkorting lo stop December te cu awor, pero esaki lo mester wordo cambia por medio di ley.

Pa semi publieke sector, gobierno a indica tambe cu esaki tambe lo mester bay ‘tot nadere orde’ pero manera nan a indica, esaki lo ta un proceso tiki mas dificil pasobra con cu bay bin e ta un tiki for di e maneho directo di e minister cu por tuma decision di biaha riba nan. Mescos a tuma lugar cu ambtenaar na April 2020, akinan tambe dus lo mester bin un aprobacion di parti compania estatal pa asina inkorting cerca nan keda cana ‘tot nadere orde’, pasobra si dado caso e companianan estatal of semi publieke sector no bay di acuerdo pa inkorting tot nadere orde, esey lo nifica cu e lo bira un acuerdo pa loke a wordo firma cu Hulanda.

