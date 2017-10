Sindicato di polis SPA ta cla pa sinta na mesa cu e gobierno nobo

Despues di hopi tempo ta sinta nan mesa cu gobierno di gabinete Mike Eman 2 pa e preocupacion pa cuerpo di polis no a logra yega na otro pa keda cla pa cual e sindicato awor lo bay sinta warda e gobierno nobo pa wak con ta bay cuminsa busca solucion segun Sr. Edgar Maduro, presidente di SPA ta splica.

SPA tin diferente asuntonan pending pa discuti ariba, cu protocolnan firma cu mester wordo atendi cun’e. Tin varios preocupacionnan, no solamente interno, pero tambe pa e diferente materialnan. Ta varios cosnan, manera opleiding, cursus, etc.

Sindicato SPA ta nenga cu nan a haya auto, ya cu ta diferente instancianan cu a haci donacion an Cuerpo Policial, pero for di gobierno nan no a haya nada. Ainda falta e papeleo, y varios punto pa negocia, pa yega na e auto perfecto pa polis. Segun Sr. Maduro, polisnan falta hopi cos ainda. E comunicacion den Cuerpo Policial a drecha basta, pero mester warda e gobierno nobo sinta. Nan a papia cu e gobierno (demisionario) over di e diferente casonan. Nan a haya oido cerca e minister en cuestion y esey ta mar’e na un protocol, cu cualke minister cu bin cu nan por sinta papia di e puntonan cu nan a firma caba ariba e protocol.

Con cu bay bin, criminalidad ta creciendo y birando mas moderno. Polisnan no por keda atras y ta pesey nan ta purba di keda upgrade nan mes y e materialnan ta hopi importante. E diferente topiconan tin tambe, interno cu mester papia tocante esakinan. ..

Un di nan preocupacionnan ta cu nan tin tanto polis ariba caya ta trahando y tin hopi polisnan tambe cu ta AO. E asunto di personal ta un di e hopi preocupacionnan cu sindicato tin. E klasnan nobo ta cla pa drenta scol di polis. Ta bringando pa yega na un solucion, SPA hunto cu leiding, pa yega e punto bashi pa pone hende eynan. Tin asina hopi cos ta pasando den Cuerpo di Polis. E risico a bira mas grandi, mas cos ta cay ariba polis. Hasta saconan di sushi y cachonan ariba caya, mester wordo controla.

Ta masha hopi PR a wordo haci cu polisnan a haya auto y boto. Pero toch ta parce cu ta algun cos so a haya atencion y otronan no. E cos principal ta e budget, mester cuminsa polish e . E budget no ta suficiente, mester diferente material, for di esun mas chikito te nan esun mas grandi. Cursonan manera por ehempel, un refreshment di “benaderingstechniek”, cual ta hopi importante. Tambe cu mester pone mas atencion na e polis. E trabao di polis no ta facil. Si ta papia di crece, el a bira enorme ya cu ta tur cos a bin extra.

Aruba ta cerca di un pais, cu ta den un problemanan grandi unda hendenan ta drenta constant. Polisnan ta haciendo mas cos, nan tin como cien funcion. Si bay ariba e costa, lama, di tur forma polis ta handle esey tambe. Pero e cooperacion ta cu Douane. Tin diferente plannan haci, ta trece mester trece esaki pa Gobierno. Segun Sr. Maduro mester bin un cooperacion enter Douane, Warda Costa y Polis.

E gobierno manera cu e sinta, mester tin afspraak haci caba, pa trata e topiconan aki. Nos costanan ta hopi importante. E ta grandisimo y e tiki personal cu tin, no por handle e full. KPA y SPA ya caba tin nan puntonan di atencion. Pa cumisna mester sinta evalua cada proyecto cu nan tin y e plannan ta un prioridad. Mester traha pa e isla aki y pa siguridad di nos pueblo, pero pa e polis tambe. Esey kiermen cu nan mester ta uni y traha manera cu mester ta.

Tin diferente topiconan, pero nan ta bay ta hopi. Si pone tur hunto, nan ta bira hopi. Solucion tin, segun Sr. Edgard Maduro, ya cu SPA tin e protocol firma caba, di kico ta e cosnan cu mester wordo drecha y tambe diferente cosnan cu mester ponenan pa yega un resultado satisfactorio.