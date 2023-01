Polisnan ta decidido y Sindicato di Polis di Aruba (S.P.A.) ta preparando pa yama un reunion general bou di tur nan miembronan pa tuma decision fiho debi na e ultimo acontecimentonan. No solamente cu nan funcionamento, retonan di salud cu nan tin cu hiba cu ne debi na varios factor di inseguridad, pero tambe e ultimo decision di gobierno di corta unilateralmente den salario di polis, sin informa prome. Polis ta sinti cu ta maltrata nan tur dia, ta purba kibra e cuerpo, ta demotiva nan y ora nan muri debi na malesa di e ward’i polis mes, e ora minister tin curashi pa desea polis forsa. Ta cuanto forsa mas mester tin? Cuanto colega mas mester muri prome cu gobierno realisa cu asina no por trata hende?!

Riba dje cu ta e mesun minister Rocco Tjon ta esun cu a bin cu e famoso ziektenbeleid cu ta perhudicando varios otro colleganan polis cu debi door di e inseguridad di e propio trabou, stress di trabou of e schimmels como algun ehempel, ta bira malo y awo gobierno por medio di DRH, ta castigando nan. Esaki ta hypocrecia.

Riba dje, gobierno ta biba den cartera di polis

Manera ladron di anochi, diabierna (20 di januari) ora tur hende ta den pleno weekend, Departamento di Recurso Humano ta informa cu dialuna dia 23 di januari tur empleado publico lo cobra menos salario. Pasobra porfin nan a bin realisa cu mester retene belasting cu DRH pa error no a kita for di momento cu a ahusta salario bek cu e 5% cu a kita pa lunanan largo. For di momento cu a traha e LB dia 29 di december pa gobernador firma cu a cambia tur salario bek, dicon DRH no a informa tur empleado publico mesora di nan intencion? Ta normal cu dos dia prome, ora ya b’a manda payroll pa banco paga, cu e ora bo ta avisa cu lo kita 100, 200 of te hasta 300 florin for di salario di un empleado? Ainda tur hende ta kere cu DRH ta sirbi y no merece di responsabilisa pa nan mal maneho? Awo e pregunta cardinal ta, si esun cu a supuestamente faya den departamento DRH, asina perhudicando tur trahador, si e ta bay wordo kita for di trabou si of no.

Rocco Tjon: Un desapunto grandi

Despues di a tuma nota di un declaracion arogante, sin empatia y riba dje yena di mentira di Minister di Husticia y Asuntonan Social, Rocco Tjon, siman pasa, a pone cu “awa a pasa hariña” den Cuerpo Policial. Y comosifuera poco, pa confirma e preocupacion di tur polis cu ta traha den e warda di Oranjestad, ata un colega cu ta lucha cu cancer hopi tempo caba, a bira fayece diasabra. El a entrega e lucha, pasobra su curpa no ta duna mas, pero tur otro polis awo sa kico lo bira nan futuro si no lanta para awo. Tin dos colega mas trahando den e mesun warda cu tambe ta luchando cu e mesun reto cu nan salud! Minister a sigura den prensa cu no tin schimmel den e edificio y cu un compania profesional a midi y no ta haya nada. Pa e polisnan, esaki ta un bofta den nan cara pasobra Rocco Tjon mes a traha eyden y sa di e problemanan cu schimmel. Pero awo cu el a bira minister, posicion a subi su cabes y el a lubida cu un dia e tambe a bisti e pechi di polis. Awe e ta laga tur na caya y riba dje, mester dera nan tambe pa falta di su mesun mal maneho y sin ta brinda siguridad na trabou pa su ex-coleganan den blauw.

Purbando pa kibra e cuerpo.

No ta di awo, sino for di tempo di ex-Minister Andin Bikker a cuminsa cu intento pa kibra Cuerpo Policial Aruba, door di crea un otro cuerpo arma cu ta resorta directamente bou di un politico. Un tendencia sumamente peligroso! A hinca dos ex-comisario den e departamento nobo, a bay cu alto-inspectornan den un esfuerso pa kibra e potencial di polis, pa despues sali bisa cu polis no por haci su trabou bon y hustifica pa tin un departamento nobo pa “yuda” nan. Pues, deliberadamente a purba manca polis, kibra nan pia y despues exigi pa core duro.

Polis mester tuma over awo!

E mensahe cu SPA a manda caba pa Mando Policial y awo tambe pa Minister Rocco Tjon ta, cu polis mester ta E Cuerpo arma (algemeen opsporings ambtenaar) di Aruba y ningun otro cu no ta regla den nos leynan. Awor aki Minister Tjon ta saca polis di e cuerpo, ta kita placa di nan presupuesto pa pasa pa otro departamento fantasma cu no ta reconoci of mihor bisa, regla pa ley! Pues mientras polis no tin ni borchi pa skirbi na dje, na Vondellaan nan ta skirbi riba smart-board y iPad, pa demostra con ey si ta conta cu e facilidadnan di mas moderno y caro, pero sin cu nan ta traha pasobra na final nan no tin ni autoridad, ni hende specialisa pa eherce e trabou. Ta cana den pia di polis pero ora e casonan bira serio, nan ta core bente den scochi di Cuerpo Policial Aruba bek. E mensahe ta cu Interpol y e unidad cu ta investiga mensenhandel-smokkel mester bay bek Cuerpo Policial Aruba mesora!

Polis ta muri pa falta di equipo adecuado

Recientemente a sosode un accidente di auto den cual un empleado di recherche a fayece. Sin kier bay mucho den e caso, si e auto ey tabatin un airbag, manera tur auto di polis mester tin, e hoben por a scapa. Pero como cu Minister Rocco Tjon mester percura pa auto caro y luhoso pa su departamento fantasma, e ta spaar riba polis y ta bestel e vehiculonan di mas barata y insigur pa pone polis core aden. Djis imagina boso con algun tempo pasa minister Tjon a sali broma cu lo pone computer den auto di polis pa nan haci nan trabou mas facil y riba caya. Ta tristo pa bisa, pero dicho computer nan tawata dos telefoon cellular pa cada warda di polis, cu nunca no a funciona tampoco, pa motibo di diferente factornan technico. Dus ora pensa di equipa bo team illegal cu auto nan luhoso y technologia luhoso, pone man na bo curazon y manda tur e placa ey pa nos cuerpo policial.

Mando policial ta ilegal

Ta sinti claramente un strategia bon hinca den otro door di Minister Rocco Tjon, yuda y sosteni door di Omaira Lares di DRH cu ta resorta bou di Prome Minister Eveline Wever-Croes pa stroba operacion di Cuerpo Policial Aruba y mantene e mando di polis secuestra y bou dominio. For di augustus cu sr. Ramon Arnhem a asumi e funcion di altocomisario, ainda su decreto gubernamental no tin fin di sali. Pues, te ainda e ta altocomisario di “gaña gaña” pasobra e no tin un landsbesluit cu ta oficialisa su funcionamento. E unico altocomisario te ainda ta Vanessa Tjon-Kock, cu ta casa di e Minister di Husticia, cu ta hacie ilegal y un conflicto di interes enorme. A papia yen di cos den media, cu lo hal’e un banda, etc., pero te cu awe tur cos a keda “status quo” y sr. Ramon Arnhem mas bien ta un “campeon sin corona”! Aunke cu por lo menos e ta sinta cu sindicato, tin oido pa polis y ta purba motiva nan atrobe cu e tiki cu e por haci, pasobra nos ta sinti cu ta bring’e tur dia bay for di e skina di e instancia fantasma cu kier maneha y domina den cuero policial.

No ta sr. Arnhem so, pasobra comisario Robert Candelaria tampoco no tin un decreto ainda pa oficialisa su nombracion como comisario. A hurament’e, dun’e funcion, pas’e di departamento pa departamento, pero te ainda DRH y Ministerio di Husticia ta hunga “caki sconde” cu su landsbesluit.

Asina DRH ta abusa di nan “poder”

Di un banda, ta bon cu tanto sr. Arnhem y sr. Candelaria ta pasa door di locual tur polis ta biba tur dia cu DRH. Un departamento di empleadonan civil, cu kier dirigi y dicidi den un cuerpo di homber y muhernan arma cu den tur clase di peliger, mester brinda siguridad na nos pais. Ki mishi un altocomisario ta duna ordo pa promocion y un “ambtenaar” di oficina na DRH ta cuestion’e of opta pa sinta riba e promocion pa añas? Con por ta posibel cu DRH ta bay corte, nan ta perde e caso nan, pero toch ta apela? Mas cu claro, ta placa di e pagador di belasting toch y no ta sali di e saco di e trahdor di DRH. Mientras tabto DRH ta perde mas cu mita di tur caso cu nan presenta cu ne den corte y ainda Minister Presidente ta para tras di e maneho di Omaira Lares, cu tin ora ta duna e impresion (kisas incorecto) di tin algo contra miembro nan di cuerpo policial.

Awo cu nan maneho abusado y di sigui agenda politico a yega na top di polis, mesora el a bira un problema. Ta spera cu awo Mando Policial por para banda di SPA tambe den nos lucha pa regla posicion huridico di tur polis, pa stop DRH pa stroba polisnan cu ta lucha cu nan salud, stop di manda polis corte ora nan sa nan ta robes. No ta pornada ex-Minister Rudy Croes a saca husticia for di DPO y a lanta su mesun personeelszaken di hustica e tempo aya. Cu tempo a bolbe hinca husticia bou di DRH pero en bes di bay dilanti, polis a bay mas atras di loke nan tabata den pasado! Pesey mes nos ta boga na minister Rocco Tjon, pa duna opdracht na DRH pa para e beleid cu e mes a pidi DRH pa bin cu ne, pa asina stop di perhudica inhustamente nos miembronan.