Sindicato di Polis a reuni cu varios partidonan politico tocante nan preocupacionnan

Presidente di SPA ta sintando na mesa cu diferente partidonan politiconan. esaki ta pa mustra kico ta e desaroyo cu ta pasando den Cuerpo di Polis segun Sr. Edgar Maduro.

Nan a haya oido di varios di e partidonan, pero door di e drukte nan no a logra sinta na mesa cu tur, peor lo purba di sinta na mesa cu nan y trece nan puntonan di preocupacion.

Segun Ser. Maduro nan puntonan di preocupacion ta e.o. material cu nan falta, mas comunicacion, personal. Tin hopi punto, cu ta problemanan chikito cu mester haya atencion, cu si bo pone tur hunto nan ta bira grandi.

Un bon comunicacion, segun Sr. Maduro semper bo ta yega na un bon resultado. Tin hopi disgusto bou di e miembronan di sindicato di polis, pa cual e ta enfatisa cu ta un gran cantidad di problemanan chikito, pero na dado momento ta bira uno grandi. Pa di dos, dado momento bo ta cansa, ya cu ta trece e puntonan aki dilanti y no ta haya ningun resultado positivo. Esaki ta pasa no solamente cu e chefnan so, pero cu e ministernan tambe. Nan ta priminti shelo y tera pero nan no ta haya oido. Eigenlijk esey no mester ta asina. Mester sinta y comunica bon, segun Sr. Maduro.

Sindicato di Polis lo warda te diahuebs cu lo tin e proximo reunion, pa nan analisa kico lo ta e siguiente paso.