Sindicato di ELMAR a trece su puntonan dilanti pa Gobierno

Pa por papia di un aporte balansa mester cumpli cu e siguiente puntonan:

1) Baha e cantidad di coordinador/consehero di Minister pa 2;

2) Coordinadornan /conseheronan di minister cu tin entrada caba (pensioen of otro salario), no por ricibi pago di Gobierno pa nan trabou;

3) Minister mester hasi uso mas tanto cu ta posibel di e aparato Gubernamental (ambtenaar) pa conseho y otro trabounan di coordinacion, voorlichting e.d.

4) Ministernan y Parlamentarionan mester entrega tur toelage y entrega dienstauto;

5) Commisarionan di Gobierno por ricibi solamente un compensacion simbolico pa nan funcion (max 1000 mil florin bruto pa luna);

6) Gobierno mester kibra lease contract pa e dienstauto’s di minister y parlamentario;

7) Tur hoofd van Dienst mester entrega dienst auto; mester usa auto personal.

8) Retira tur esnan cu ta riba overtolligheidspool cu no ta coopera pa reintegra den aparato gubernamental;

9) Herkeuring di tur ambtenaar cu ta langdurig AO of Frequent AO

10) lntroduci un AO beleid unda ambtenaar no ta cobra 100% durante periode di AO;

11) Banco Central, ATA, AZV, SVB, AAA y tur otro instancia similar tambe mester coopera cu e

fondo;

12) Arreglo di pensioen di Minister y Parlamentario no por ta mas royal cu esun di empleado

publico;

13) Mester introduce sin tardansa e “governance code” pa garantisa bon gobernacion; 14) Mester Introduce e lntegriteitskamer; pidi Hulanda pa financia esaki.

