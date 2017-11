Sindicato di Duana a reuni cu Formado

Directiva di Sindicato di Aduana, SADA, diabierna a tene un reunion cu Formado. Sr. Eduard Maduro, lider di sindicato SADA ta splica over di e reunion aki.

E reunion a bay mas tanto ariba informacion riba aspecto di Duana y nan a hiba un combersacion basta amplio. Den e ora y algo cu nan a sinta cu Formado, no ta suficiente pa trece tur nan preocupacionnan dilanti. Si nan a informa Formado di basta aspecto di algun asunto y sugerencia cu nan tin di parti di entrada na caha di gobierno. E tabata un combersacion hopi positivo. Di nan banda, SADA a informa Formado cu nan lo keda den e mesun trend cu nan ta trahando actualmente, unda nan ta purba di yega na un solucion na mesa. Ambos partido, e dunado di trabao y e trahado, ora cu yega na un solucion na mesa, e ta positivo pa tur hende.

Si e sindicato a pidi’e pa pone un hende, ora cu e minister di Finanza wordo anuncia, pa asina tin un hende banda di e minister, si acaso e no tin mucho conocemento con Duana ta hinca den otro, pa tin un hende neutral y cu conocemento completo di Douane. Pa no depende solamente ariba e Hoofd van Dienst, pero pa e minister sa, cu ora e sinta na mesa cu e por compronde e puntonan cu nan ta trece dilanti.

Den pasado ora cu ta trece problemanan dilanti, sea e Minister e tempo ey no tabata un hende cu ta deriva di e trabao di Duana, cual ultimo tempo e minister Bermudez si tabata tin conocemento di Duana. E no tabata tin mester di un hende pa gui’e pa e haya sa kico mester wordo haci, segun Sr. Maduro.

Mas aleu Sr. Maduro, poco biaha ta falta di e directiva ora cu e directiva no ta cumpli cu e opdracht di e minister. Por ehempel, temporada cu nan tabata bringa pa arma waf, e minister a duna e opdracht pa haci’e, pero e directiva no a haci nada, pero a keda pospone. P’esey mester un hende cu ta compronde e problema. Esey tabata un peticion na Formado. Pa si acaso e proximo minister no ta compronde Duana, pa e tin un hende banda di dje, cu si ta compronde esaki.

Ora ta trata di cera frontera pa evita ilegalidad, cosnan ilicito drenta nos pais, y filtra nos fronteranan, sigur 50 % di e problema resolvi y esey ta un peso menos pa nos Cuerpo Policial. Resumiendo, Sr. Maduro a bisa cu esaki tabata un reunion hopi positivo cu nan tabata tin cu Formado.