Sindicato di Brandweer den accion morocoy y ta nenga di sali pa un “hulpverlening”

Durante conferencia di prensa di sindicato SINBA di Cuerpo di Bombero diaranson mainta a trece varios punto dilanti unda cu nan ta rabia y cansa di e situacion pasando pa añas unda no tin truck nobo, uniform, y a toca e tema di sporttest. Den e mes un momento nan a manda carta pa e grupo di miembro cu ta sostenenan debi cu den Cuerpo di Bombero tin dos grupo, uno na SINBA y otor aparta. E otro grupo no a keda contento e manera con SINBA a sali tira desparate y constant ta bay na Minister duna informe y minister ciegamente ta core actua sin sa kico mas ta pasando asina e otro grupo ta menciona na nos redaccion. Un carta a sali di parti e sindicato cu nan lo bay den accion di morocoy y no lo haci e trabou di Dienstverlening y ni hulpverlening te cu 17 September 2020.

Esaki ta duna claramente un ayudo cu un fundacion mester nan wel di dobla paso bombero no por yudabo busca bo solucion. Ora papia di hulpverlening, ta papia di duna asistencia cu tambe por considere ora di un caso di emergencia, rescate etc tambe ta cay bou di hulpverlening cu bo ta wordo huramenta y ta para den articulo 4 di landverordering di brandweer onder D. Lo sigui e situacion aki di cerca debi cu tin un grupo banda di SINBA y otro grupo cu ta mira e situacion otro y no ta contento con SINBA ta actuando.

