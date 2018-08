Sindicato ALVAST ta spera cu pas laboral por reina bek na Elmar

Recientemente a tuma lugar un reunion, cu e board di Raad v / Comissaris di Elmar, unda a trata e tantisimo kehonan contra e director di Elmar, Sr. Robert Henriquez, cual tabata ta necesario un investigacion rigoroso di e maneho cu e director y su team rond di dje , cu a hiba den e ultimo 8 aña , caminda cu ya ta tin masha hopi keho , y señalnan riba e maneho aki, no solamente di trahadonan, pero tambe di cliente, y proveedor di servicio .

No por cualifica e maneho aki como nada otro cu un maneho desastroso ,unda a malusa posicion y fondonan di e compania pa beneficia interesnan personal di cierto personanan/brothernan.

Pa duna algun ehempel, e director Sr. Henriquez a rondona su mes cu algun colega/ brother, di cual algun di nan , a lanta negoshi priva den ramo di auto electrico, mercadeo, consulting y uitzendburo, na unda cu sr, Henriquez a duna e coleganan/ brothenan aki , espacio pa por haci negoshi casi exclusivo cu e compania Elmar , poniendo un banda tur otro proceduranan cu ta conta pa otro companianan cu kier haci negoshi cu compania Elmar.

Ta trata di entre otro Activated Power, y Ace Engineering cu ta wordo maneha pa casa di e coleganan/ brothernan aki . E mesun grupitonan, aki ta core rond den auto di coriente di compania Elmar, cu por cierto a wordo cumpra na Activated power, y cu tin charger instala na nan cas, na unda cu nan por charge e auto aki bay goal riba cuenta di Elmar , y recientemente un di e brothernan aki, a pidi su retiro diripientemente cu a sorpresa tur hende na compania. Awo tin motibo pa averigua, si e charger instala na su cas t’ey ainda , pasobra e no ta trahando mas na e compania Elmar

Otro ehempelnan ta cu Elmar ta huur varios empleado for di ACE uitzendburo, unda cu e buro aki ta gana mas cu 10mil/ 15 mil florin pa luna riba cabes di e empleado, di cual cu e brothernan aki ta saca beneficio pa nan compania ariba custia di e trahadornan .

Esakinan ta djies algun ehempel di e fechorianan , cu ta tumando lugar den e ultimo 8 anja den compania , cu e bendicion di esnan cu ta encarga cu e compania , e ehempelnan aki no ta caso riba nan mes , ta hopi mas caso tin unda cu ta viola tur tipo di etica y moral , y cu hamas algo bisto asina den compania manera Elmar .

Sindicato Alvast ta condena e tipo di practicanan aki categoricamente , y a pidi e hunta di comisario nobo di Elmar , pa investiga tur e acusacionan y tambe pa ruim op de boel na compania Elmar

Trahado- y sindicatonan ta pendiente ariba e investigacion cu tin riba sr, Robert Henriquez di cual cu nos a kompronde , cu e cool-off period lo termina e siman aki , y ta spera cu e board nobo aki lo sa di tuma un decision ariba e rumbo y e futuro maneho, pa cu compania Elmar pa asina e pas laboral reina bek na compania

