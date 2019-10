Sindicato ABV: “Hospital por ta bunita di leu pero di serca e ta un desaster”

Trahadonan di Hospital a sali pafor un biaha mas pa demostra nan malcontento y esaki ta bira e di tantisimo biaha cu nan ta sali pafor y en realidad mester bisa cu nada no ta sosode y despues di un rato nan ta drenta paden bek y cosnan ta sigui normal. Pero despues di un par di dia atrobe nan ta sali pafor pasobra e mesun problemanan ta sigui presenta nan mes. Sigur un di e motibonan pa nan malcontento ta e famoso “Boiler” cu tin den e edificio cu ta saca holor di Diesel y esaki ta afecta e trabao di e trahadonan y mas ainda di e patientnan tambe. Un biaha mas e holor aki ta causa cu e trahadonan a sali pafor y nos ta kere cu tanten cu no bin cu un solucion pa cu esaki, e situacion di pone trabao abao, re-anuda trabao, pone trabao abao, re-anuda trabao serca e trahadonan lo sigui. Director di Hospital a tuma nota di e manifestacion di e trahadonan y den poco palabra a bisa cu e ta bastante cauteloso den kico e lo declara referente e situacion aki y alavez el a mustra cu e tin su propio opinion pero kizas su opinion no ta importante den e momentonan ey. Aunke si el a bisa cu den su opinion e “boiler” ta stroba. Pa loke ta con leu e situacion ta pa yega na un solucion, e director di HOH a bisa cu e no sa con leu cos ta pero hecho ta cu e partidonan ta combersando y cos ta bayendo bon pero ainda falta hopi pa yega na un solucion definitivo. en mesun rosea e director a mustra cu su deseo ta pa no tin interupcion den e cuido cu Hospital mester duna nan su patientnan y mas ainda e hecho cu Hospital no ta e contratista pero toch ta haya hopi problema y strobacion debi na esaki pa cual kier haya un solucion. E director a sigui bisa cu su speranza ta cu Minister di Salubridad por tuma e situacion aki den su mannan pasobra manera e cosnan ta bayendo, e no ta bon. Nos a combersa tambe cu presidente di sindicato di trahadonan di hospital Sr. Gina Maduro kende a duna di conoce cu den oranan di mainta a tene un reunion cu su miembronan y despues di esaki a dicidi pa tene un “walk out” pa un biaha mas demostra nan malcontento cu e construccion ya cu ultimo tempo ta hopi ta e problemanan cu nan ta pasando aden. Sra. Maduro a bisa cu e miembronan ta hopi cansa y fada di e situacion aki pasobra continuamente mester para e servicionan y pa loke ta e departamento di Radiologie practicamente ta stagna y casi tur dia tin e mesun problemanan cu nan no por funciona y patientnan cu tin afspraak ta wordo cancela. E problemanan structural, problema di holor di Diesel, problema cu e famoso “boiler” cu nan no kier saca afor. E presidente di ABV a declara cu nan a pidi SOGA pa saca e “boiler” aki pafor y mas bien no a manda nan hinca esaki den e edificio apesar di e rapport negativo di DTI y Brandweer y toch a dicidi pa hinca e “boiler” aki den e edificio y cada bes cu start esaki e holor di Diesel ta invadi e lugar. E trahadonan a mustra bon cla cu nan no kier soporta mas holor di Diesel, e trahadonan ta tur “gestik cu e holor aki y hasta a pidi Sr. Frendsel Giel di AIB y Sr. Hudson di SOGA pa busca un solucion y hasta e personanan aki a bisa cu e “boiler” aki no ta crea un problema, wel e trahadonan ta manda un mensahe bon cla y ta reta e personanan aki pa ben den edificio di Hospital, pasobra e “boiler” no ta hinca den cas di e personnan aki, sino den e edificio caminda e trahadonan mester traha y mas bien ta e trahadonan ta inhala e holo di Diesel y enfaticamente ta bisa SOGA pa saca e “boiler” aki afor. Cu e ta csta 800 mil Florin pa wordo saca afor “So Be It” e trahadonan ta exigi pa esaki wordo saca. E presidente di sindicato di trahadonan di Hospital a mustra cu nan no por bai protesta dilanti Bestuurskantoor pasobra nan ta semper “on call” ya cu ora presenta cualkier emergencia nan mester tey y vooral ora tin inundacionnan di awa nan mester tey presente na e edificio nobo, pa nan mop y seca p’asina e patient no wordo perhudica pa cu e situacion fastioso cu tin. “Tin un team cu ta 24 ora on call pa ora tin inundacionnan, nan mester tey presente pa mop y hala awa y seca y esaki lamentablemente a para bira e trabao di enfermero y enfermeranan actualmente. Esaki no ta nos trabao, pero esaki ta loke nos ta pasando aden na e momentonan aki”, asina Sr. Maduro di sindicato a declara. Sr. Maduro a sigui bisa cu apesar cu tin trahadonan para pafo, nan ta un sindicato semper responsabel, y e patientnan cu mester haya atencion ta wordo atendi paden manera cu no tin ningun problema y apesar cu tin hopi hende cu a “walk out” esey no kiermen cu e departamento ta bashi. E “walk out” aki tabata pa 1 ora y un carta lo bai wordo dirigi na tanto SOGA y tambe cu peticion na Minister di Salubridad. Sr. Dangui Oduber, pa saca e “boiler” afor y bin cu solucionnan mas lihe posibel pasobra no por sigui traha den situacion asina’ki. T’asina cu sindicato ta duna un siman di tempo pa nan logra contesta riba e carta aki y tambe pa trece solucionnan pero si no mira reaccion y tampoco resultado, e sindicato lo bai aumento su accionnan. Sr. Maduro a sigui bisa cu e mester culpa Hospital tambe den tur e situacion aki pasobra si Hospital a para banda di e sindicato y e trahadonan for di prome dia e escenario lo ta diferente pasobra for di tempo cu a drenta den e edificio nobo ni un luna caba tabatin inundacion den gips kamer, cardio afdeling y otronan pues no ta prome tubo cu e rementa den hospital y causa inundacionnan. Di prome dia caba cosnan tabata kibra pasobra nan tabata wordo traha di mal calidad y e hospital aki ta mustra bunita di leu pero ora bo yega serca e ta un desaster. Hopi cosnan ta kibra na caminda y pio ta cu no a caba cu e proyecto y ya cosnan ta kibra caba. E presidente di sindicato a sigui bisa cu nan ta culpa e doño di edificio, cu den e caso aki ta SOGA, pasobra ta mescos cu ta huur un lugar pero awo kier tira culpa riba Hospital, pero den mesun rosea e sindicalista ta bisa di ta culoa Hospital tambe pasobra tempo cu sindicato a para pa mustra tur e desaster cu tin y cu lo bai tin, hospital no a scucha y no kier a para banda di sindicato y su miembronan. Mientras cu e tempo ey tabatin intimidacionnan e trahadonan mester a keda keto pasobra sino ta wordo tilda di e ta contra e proyecto, ta mucho negativo pues esey tabata e problema pero awor aki Hospital ta manera “Titanic”: “E ta den sink”. Tabata palabranan di presidente di Sindicato ABV.

