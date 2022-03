Diaranson mainta sindicato di hospital ABV a reuni cu minister di salubridad unda a trece e preocupacion dilanti di e parti di e reunion general y e desaroyo pasando na hospital. Gobierno ta na altura di e cortamento y sa kico ta e consecuencia no solamente pa hospital, pero pa IMSAN, respaldo y e otronan. Pero hospital ta e organisacion mas grandi compara cu tur e otro instancianan sra Gina Maduro a menciona y ta e hospital cu tin e gran parti di servicionan cu ta keda duna y e 5.5 % ta un suma sumamente halto di 10 pa 11 miyon pa aña sin conta e 2% di indexiring cu no lo keda duna ta en total di 15 miyon y e inversion cu ta den careda di 25 miyon. Esaki ta pone hospital den un posicion dificil cu no por cumpli cu tur loke ta e responsabilidad di cuido y e casonan personal cu ta bay tin problema cune. Hospital tin diferente retonan un di e postnan cu ta pesa hospital ta e ilegalidad esnan indocumenta, na final tur hende tin derecho di haya cuido y ta unico hospital cu bo ta drenta den SEH y bo ta keda drumi y na unda cu tin e deber di duna servicio y hospital tin un perdida di 250 mil florin pa luna pa solamente esnan indocumentadonan. Ta yega na un areglo pa un pago pero e placa ta drenta poco, pa aña hospital tin un perdida di 3 miyon florin y ta net e placa pa paga parti di e trahador nan salario. Ora un pashent drenta nos ta duna e servicio no ta worry ta kende bo ta, pero Gobierno tin cu pone atencion riba e parti di indocumentadonan y e post aki ta birando mas grandi. Si un dia un pashent indocumenta bira pashent di dialize nos ta leu for di cas sra Gina Maduro a duna di conoce. Unicon solucion tin actualmente di termino, pero nos tin cu wak bienestar di e pueblo y sra Gina a bisa cu mester tin union den trabou entre Imsan y Hospital a yega tempo pa wak pa pais Aruba tur asegurado cu tin un carchi di AZV merece un cuido completo y no mita cuido. E lusten y lasten mester wordo balansa hunto mester crea balanse den esaki y eynan ta caminda cu mester yega na un MUO unda e dos instancianan mester traha na pais Aruba y no na bienestar di un banda so. E reunion y mandado cu a haya di nos miembronan ta mantene na tur hende na pia di trabou no manda ningun persona cas, garantisa salario di trabou 100% aki bo ta traha 100% plus. Nos tin cu sera un protocol pa aña. E vakantie uitkering 100%, y nos a entrega secundario di varios parti di salario y nos a vries e premi di pensioen pa 2021, pero no por keda vries e pa mucho tempo. Pa 2022 nos tin cu recupera loke a perde den 2021, y den 2023 lo wak pa recupera esaki.

