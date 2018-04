Siña reconoce señalnan di cu bo yiu ta victima di bullying

Bullying of termento (escolar) ta un forma di ta un forma di persecusion cu ta tuma luga na scolnan. E ta wordo caracterisa pa e maltrato fisico y psicologico di manera permanente y constante. Esunnan cu ta comete e actonan aki no ta haci distincion na momento di eligi nan victima.

Cualkier hoben por ta victima di bullying na scol, sea door cu e ta diferente of hasta door di no ta diferente. Generalmente, victimanan di bullying ta keda keto di esaki. Motibonan ta cu hopi di nan ta keda keto dor di berguensa, door di kere cu nan por supera esaki nan mes of door di sinti nan mes debil door di no a enfrenta e persona cu ta haci bullying manera debe ser.

Señalnan di cu bo yiu ta victima di bullying

Ta importante pa detecta esaki trempan, pa por resolve esaki y evita e mucha dañonan psicologico y emocional permanente. Algun di e siguiente señalnan lo por revela cu bo yiu ta victima di bullying

1. Cambionan den su productividad escolar

Kisas bo yiu nunca tabata e beste van de klas, pero si bo yiu ta victima di bullying, su puntonan por baha di manera de repente. Tambe por pasa cu e ta perde interes den su debernan escolar. Kisas e ta perde un pen of un potlood, un liniaal y e ta bisa cu el a perde nan y cu e no sa unda el a laganan. Otro señal ta cu e no kier bay scol, manera semper e tabata bay.

2. E ta presenta señalnan di violencia y agresion



Esaki ta un di e señalnan mas contundente di cu algo ta bayendo robes. Kisas un biaha e por a bringa of cu el a trompica, y ta yega cas cu blauw na su curpa. Pero si esaki ta pasa frecuentemente y bo puntr’e, e ta schuw, e ta bira nervioso of of bo ripara cu e ta gañabo, lo mas probabel ta cu e ta victima di bullying.

3. Problemas psicosomatico

Esakinan ta kom voor net prome cu scol cuminsa, despeus di vakantie of un weekend. E mucha tin e tendencia di bira malo di problemanan gastrointestinal, dolornan inexplicabel, presmento di pecho. Tambe, e por presenta cambionan den apetit of di soño, hopi ansiedad y hopi nerviosismo.

E señalnan aki di un manera aisla no semper ta hiba bo na un victima di bullying, pero si bo detecta mas di un di esakinan den bo yiu, ta tempo pa ta riba alerta.

4. Simulacion emocional



E stress postraumatico cu ta afecta mayoria di e victimanan tin di haber cu trastorno emocional, manera un self esteem abao, ansiedad, falta di atencion, perdida di memoria y ansiedad, cual ta esunnan mas comun. Tambe e por presenta cambionan den su comportacion, manera aislamiento y agresividad.

Tipo di bullying di cual bo yiu por ta victima

E maneranan di bullying escolar a cambia según e tecnologia a avansa. Di e manera aki, a identifica varios tipo di bullying, entre cual por menciona:

Acoso di intensidad abao

E tipo di bullying aki ta keda na solamente insultonan verbal, rumornan crea y humiyacionnan telefonico.

Ciberbullying

Ciberbullying ta e manera mas destructivo di bullying cu ta existi. Esaki ta door cu e termento no ta caba ora cu e mucha yega cas. E humiliacion cu e ta ricibi ta wordo contesta di un forma masivo, ya cu e ta aumenta e cantidad di espectadornan.

Acoso social

E bullying aki ta caracterisa pa promove y genera e exclusion di e acosado di e actividadnan colectivo. E victima ta wordo aisla y ta evita di tin contacto cu su compañeronan di scol, incluso e ta evadi su amigonan mas cercano.

Acoso psicologico

Esaki ta basa ariba menasanan relaciona cu’n daño fisico of divulgacion di algun informacion bergonsoso pa e victima, siendo esaki esun cu mas miedo e victimanan tin, door di e daño fisico.

Bullying fisico

E tipo di acoso ta evidente pa e agresionnan directo. E ta sucede cu mayor regularidad cu e persona cu ta comete e bullying cu ta mayor di edad of di bon condicion fisico.

Accionnan cu nos mester tuma ora cu nos yiu ta victima di bullying

Ta trata victimanan dibullying ora cu e mucha a sufri mas di un atake y cu ta e tin consecuencia. E problema principal di e mayornan ta cu nan tin e tendencia di no haci caso di esaki. Y prome cos cu nos mester haci ta duna importancia cu e tin, sin culpa e victima.

Nos mester papia cu nos yiunan, creando un ambiente di confiansa y compañerismo. Tambe lo ta un bon idea pa bay scol y papia cu e docente of e director ariba e problema aki. Docentenan por supervisa e situacion desde otro angulo, y yuda na determina loke ta sucede.

E actitud di hinca den nos yiu su cabes pa debolbe e agresion of di ta victima di termento, sin cu nos ta brindanan un apoyo real ta resulta devastador pa nan. Nos mester kere den nos yiunan, genera un relacion di confiansa y apoyanan den momentonan dificil manera esaki.

