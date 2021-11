Dialuna trempan, Sindicato Simar a tene un reunion cu e veld di eseñansa pa loke ta trata e recorte di 12.6% den e salario di e docentenan.

Caminda cu pa dos ora largo, docentenan a acudi na Simar pa un reunion extra Ordinario y a informa cu pronto lo subi caya si no yega na un solucion. Sra Josephine cu ta e presidente di SIMAR a duna di conoce cu nn ta contento cu mas di 600 persona laborando den e veld di enseñansa a bin pa duna un señal cu e abuso tin para no solamente pa e 12.6 pero den e recorte den enseñansa. No nos kier tende di cortamento pero si den inversion.

